¡ÚÌ¤Íè¤Î¥¹¥¿ー¤¿¤Á¡ÛÆá¿ÜÄ®¿·¿Í³ØÆ¸Ìîµå¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×ÇÕ¡¢¶¦±ÉJBC¤¬3Ï¢ÇÆÃ£À®¡ª4Ç¯À¸¥Áー¥àABLAZE¤âÂç·òÆ®
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤¤¤¤¥È¥³»£¤êÆá¿Üch¡×¤¬¡Ö¡ÚÌ¤Íè¤Î¥¹¥¿ー¤¿¤Á¡ÛÆá¿ÜÄ®¿·¿Í³ØÆ¸Æð¼°Ìîµå¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×ÇÕ2025¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢Âè31²óÆá¿ÜÄ®¿·¿Í³ØÆ¸Æð¼°Ìîµå¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×ÇÕ¤Î·è¾¡Àï¤ÎÌÏÍÍ¤¬¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¶¦±ÉJBC A¤¬ABLAZE¤ò²¼¤·¡¢¸«»öÂç²ñ3Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
·è¾¡Àï¤Ï¡¢Âç²ñ3Ï¢ÇÆ¡Ê27Ç¯¤Ö¤êÂç²ñ»Ë¾å2ÅÙÌÜ¡Ë¤Î°Î¶È¤¬¤«¤«¤ë¶¯¹ë¡Ö¶¦±ÉJBC A¡×¤È¡¢4Ç¯À¸¤Î¤ß¤Ç¹½À®¤µ¤ìÂç²ñ»Ë¾å½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡ÖABLAZE¡×¤È¤¤¤¦ÂÐ¾ÈÅª¤Ê2¥Áー¥à¤ÎÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»î¹çÁ°¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢¶¦±ÉJBC A¤ÎÁª¼ê¤¬¡Ö6Ç¯À¸¤¿¤Á¤¬2Ï¢ÇÆ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡¢ËÍ¤¿¤Á¤â¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ç3Ï¢ÇÆ¤·¤¿¤¤¡×¡Ö3Ï¢ÇÆ¤·¤Æ²ñÄ¹¤Ë¾ÆÆù¤òÔú¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¡£°ìÊý¡¢ABLAZE¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤â¡ÖÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶ÛÄ¥¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á¤ÎÃæ¤Ë¤âÆ®»Ö¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
»î¹ç¤Ï¡¢ÃÏÎÏ¤Ë¾¡¤ë¶¦±ÉJBC A¤¬½øÈ×¤«¤é»î¹ç¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅêÂÇ¤Ë¤ï¤¿¤êABLAZE¤ò°µÅÝ¤·¡¢4²ó¥³ー¥ë¥É¾¡¤Á¤ÇÍ¥¾¡¡£¸«»ö¡¢Âç²ñ3Ï¢ÇÆ¤È¤¤¤¦¶â»úÅã¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢ÀË¤·¤¯¤âÇÔ¤ì¤¿ABLAZE¤ÎËÌÛê´ÆÆÄ¤Ï¡¢4Ç¯À¸¤À¤±¤Î¥Áー¥à¤Ç·è¾¡¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤ÀÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¡Ö¾å½ÐÍè¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Î»¿¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤â²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÍèÇ¯¤ÏÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡×¤È¼¡¤Ê¤ëÌÜÉ¸¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£Í¥¾¡¤·¤¿¶¦±ÉJBC A¤ÎÁª¼ê¤Ï¡¢ÀèÇÚ¤¿¤Á¤ËÂ³¤¯Í¥¾¡¤Î´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¡¢¡ÖÁ°¤ÎÀèÇÚ¤¬¸©Âç²ñ½àÍ¥¾¡¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¾å¤ÎÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
Âç²ñ¤Ï¡¢¶¦±ÉJBC A¤Î3Ï¢ÇÆ¤È¤¤¤¦µ±¤«¤·¤¤µÏ¿¤È¤È¤â¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£Ì¤Íè¤Î¥¹¥¿ー¤¿¤Á¤Îº£¸å¤Î³èÌö¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
2021Ç¯3·î ¥³¥í¥Ê²Ò¤ËÈ¼¤¤ÃÏ°è±þ±ç¥í¡¼¥«¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤È¤·¤ÆÆá¿ÜÃÏ°è¤Î¤¤¤¤¥È¥³¤ä¥Ò¥È¡¢¥³¥È¤ä³Ú¤·¤¤¤ò±þ±çÈ¯¿®ST¡£¼èºà¤òÄÌ¤·¤¿Ãæ¤Ç¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¥á¥â¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¤âÃßÀÑ¤¹¤ëÃÏ°è±þ±ç¤¤¤¤¥È¥³»£¤ê¡ª¡Ú¤´ÅöÃÏ¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡Û¥¥ã¥Ã¥×¡ù¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¡ù¤Ê¤ª¤Ã¤Á¡ù¤ê¤ç¤¦¤³´Ý¡ù¥¸¥ã¥ó¤ß¤Ê¡ù¤Á¡¼Ë·¡ù¥Ï¥ó¥Ç¥¥ã¥Ã¥×¤·¤å¤ó·¯ Åù