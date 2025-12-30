美人アナウンサー、美脚ライン際立つタイトミニスカ姿に「可愛すぎて優勝」「美人オーラ全開」と反響
【モデルプレス＝2025/12/30】ABEMAの瀧山あかねアナウンサーが、12月29日までに自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開した。
【写真】31歳美人アナ「スタイル抜群」タイトミニスカで美ボディ強調
瀧山アナは「年末感が出てきました、あとお仕事もう少しです」「みなさんは納めましたか？」とつづり、ワイングラスを手にしたソロショットを投稿。タートルネックのトップスにタイトなミニスカートを合わせた、美しい脚のラインが見えるコーディネートを披露した。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「いつもおしゃれで素敵」「可愛すぎて優勝」「美人オーラ全開」といったコメントが寄せられている。
1994年5月10日生まれ、兵庫県出身。2018年からABEMA 専属アナウンサーとして活動。2023年には1st写真集『あかねのね』（宝島社）を発売。2025年4月より、ファンクラブプラットフォーム「ミーグラム（Mi-glamu）」で個人のファンクラブを開設した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆瀧山あかねアナ、美脚ライン際立つタイトミニスカ姿披露
◆瀧山あかねアナの投稿に「可愛すぎて優勝」と反響
◆瀧山あかね（たきやま・あかね）プロフィール
