¥³¥ó¥¯¥êー¥È¤Ë¤ï¤é¤ï¤é¤È¡¡ÌÜ¤ò¶Å¤é¤¹¤È¸«¤¨¤ë¡Ö¤¹¤´¤¯¾®¤µ¤ÊÀÖ¤¤À¸¤Êª¡×¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡©Åß¤Ï¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¡©
½Õ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¤¢¤ÎÀÖ¤¤¥À¥Ë
½Õ¤ò¹ð¤²¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢²Æ¤ÎÅþÍè¤È¤È¤â¤Ëµî¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¸¤Êª¡Ö¥«¥Ù¥¢¥Ê¥¿¥«¥é¥À¥Ë¡×¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¾®¤µ¤ÊÀÖ¤¤Ãî¡×³ÈÂç¤·¤Æ¸«¤Æ¤ß¤ë¤È..
Ì¾Á°¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤¤Ã¤È¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥¯¥êー¥È¤ÎÊÉ¤òÆ°¤²ó¤ë¡¢¤¢¤Î¡Ö¾®¤µ¤ÊÀÖ¤¤À¸¤Êª¡×¤Ç¤¹¡£
¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤ë¡©
³²Ãî¶î½ü¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡¢ÅìÍÎ»º¶È¤ÎÂçÌîÎµÆÁ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¿¥«¥é¥À¥Ë¤Ï6·î¤Ë¤Ï¡¢ÅÔ»ÔÉô¤ÇÌÜ¤ò¶Å¤é¤»¤Ð¡¢¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤½¤ó¤Ê¤Ë¿È¶á¤ÊÀ¸¤Êª¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÊÅìÍÎ»º¶È¡¡ÂçÌîÎµÆÁ¤µ¤ó¡Ë
¡Öµ¤¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÌÜ¤Ë±Ç¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤¯¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¥³¥ó¥¯¥êー¥È¤ä¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¡¢ÊÉ¤ËºàÌÚ¡¢¤¶¤é¤¶¤é¤·¤¿ÌÌ¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢Å·µ¤¤Î¤¤¤¤Æü¤ÎÆüÅö¤¿¤ê¤Î¤¤¤¤¾ì½ê¤Ë¤ÏÂçÂÎ¤¤¤Æ¡¢¡Ú²èÁü①¡Û¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤è¤¯ÌÜ¤ò¶Å¤é¤¹¤È¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÆÃ¤Ë³¹Ãæ¤äÆ»Ï©±è¤¤¤Ê¤É¡¢¤Û¤«¤ÎÀ¸¤Êª¤¬¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤¾ì½ê¤ËµÕ¤ËÂ¿¤¯¤ß¤é¤ì¤ëÀ¸¤Êª¤Ç¤¹¡£¡Ú²èÁü②¡Û¤Î¤è¤¦¤Ë¼Ö¤Î¥¿¥¤¥ä¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥«¥Ù¥¢¥Ê¥¿¥«¥é¥À¥Ë¤Ï¡¢½ë¤¤¤¯¤é¤¤¤ÎÆü¤Ë¤¢¤Á¤³¤ÁÆ°¤²ó¤Ã¤Æ¡¢Èô¤ó¤Ç¤¤¿²ÖÊ´¤äÍî¤Á¤Æ¤¤¿Ãî¤Ê¤É¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìë¤äÅ·µ¤¤Î°¤¤Æü¤Ï¡¢·úÊª¤ËÀ¸¤¸¤¿·ä´Ö¡Ê¥¯¥é¥Ã¥¯¡Ë¤ä¥³¥±¤ÎÉÛÃÄ¤ÎÃæ¤ÇµÙ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤¬´Ñ»¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×
Åß¤Ï¤É¤³¤Ë¡©
¨¡¨¡½ÕÀè¤«¤é½é²Æ¤Þ¤Ç¤Ï¤è¤¯¸«¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î»þ´ü¤Ï¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÊÅìÍÎ»º¶È¡¡ÂçÌîÎµÆÁ¤µ¤ó¡Ë
¡Öº£¤Î»þ´ü¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤É±ÛÅß´ü¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£²Æ¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë²°³°¤Ç»º¤ßÉÕ¤±¤é¤ì¤¿Íñ¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ½Õ¤Þ¤Ç»Ä¤ê¡¢ÀÅ¤«¤Ë»þ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢Åß¤Î´Ö¤ÏÆ°¤²ó¤ë¸ÄÂÎ¤Ï¸«¤é¤ì¤º¡¢Íñ¤â¥³¥ó¥¯¥êー¥È¤Î·ä´Ö¤äÈùºÙ¤ÊµµÎö¤ÎÃæ¤Ë¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÆü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤ÇÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤Þ¤º¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Íý¶þ¤Î¾å¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ó¥¯¥êー¥È¤Î·ä´Ö¤ËÀ¸¤¨¤¿¥³¥±¤Ê¤É¤òÇí¤¬¤·¡¢¤½¤ÎÆâÉô¤ò¸²Èù¶À¤Ç´Ñ»¡¤¹¤ì¤Ð¡¢Íñ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿ºî¶È¤ÏÀìÌçÅª¤Ç¡¢°ìÈÌ¤ÎÊý¤¬»¡ÃÎ¤¹¤ë¤Î¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºÆ¤Ó»Ñ¤ò¸«¤«¤±»Ï¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢3·î²¼½Üº¢¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÕÛ²½¤·¤¿ÍÄÃî¤¬³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢ÊÉÌÌ¤ä²°³°¹½Â¤Êª¤ÇÌÜ¤Ë¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¤½¤ÎÀ¸ÂÖ¤Ï¡Ä¥á¥¹¤·¤«³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡Ö¥¯¥íー¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸¿£¡×¤«¡©
¡ÊÅìÍÎ»º¶È¡¡ÂçÌî¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¥«¥Ù¥¢¥Ê¥¿¥«¥é¥À¥Ë¤Ï¡¢1mm¤¯¤é¤¤¤Î¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¾®¤µ¤Ê¥À¥Ë¤Ç¤¹¡£3·îËö¡¢¥µ¥¯¥é¤¬ºé¤¯¤³¤í¤«¤é¸«¤«¤±»Ï¤á¡¢Çß±«Á°¤ËºÇ¤â¿ô¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¡ÖÇß±«¤Î½ª¤ï¤ê¤È¤È¤â¤Ë¿ô¤ò¤á¤Ã¤¤ê¸º¤é¤·¡¢²Æ¿¿¤ÃÀ¹¤ê¤Î8·î¤³¤í¤Ë¤ÏÌÜ¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£1Ç¯¤Î´Ö¤Ç¸À¤¦¤È¡¢½ÕÀè¤ËÍñ¤«¤é¤Õ²½¤·¡¢Çß±«ÌÀ¤±¤Ë¤Ï»ºÍñ¤ò½ª¤¨¤Æ»à¤ó¤Ç¤¤¤¯¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡Ö¤³¤Î¥«¥Ù¥¢¥Ê¥¿¥«¥é¥À¥Ë¤Ï¡¢¥á¥¹¤·¤«¤Þ¤À³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¯¥íー¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸¿£¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬¡Ö¥¿¥«¥é¡×¤Ê¤Î¤«¡©
¡ÊÅìÍÎ»º¶È¡¡ÂçÌî¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤µ¤Æ¡¢¤³¤Î¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥¿¥«¥é¥À¥Ë¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÌ¾Á°¤À¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤¦¤í¤¦¤í¤É¤³¤«¤é¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÄÙ¤¹¤ÈÀÖ¤¤½Á¤¬½Ð¤ë¡×
¡ÖÇò¤¤ÀöÂõÊª¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤éÀÖ¤ß¤¬¤«¤Ã¤¿¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤ÎÂÎ±Õ¤Ç¤»¤Ã¤«¤¯ÀöÂõ¤·¤¿¤Î¤Ë±ø¤ì¤òÉÕ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×
¨¡¨¡¤½¤ó¤Ê¥À¥Ë¤Î²¿¤¬¡Ö¥¿¥«¥é¡×¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¡ÊÅìÍÎ»º¶È¡¡ÂçÌî¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤½¤ì¤Ï¤³¤Î¥°¥ëー¥×¤ÎÃç´Ö¤ÎÀ¸ÂÖ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¡×¡×
¡Ö¥¿¥«¥é¥À¥Ë¤ÎÃç´Ö¤Ë¤Ï´óÀ¸À¤Î¤â¤Î¤¬¤¤¤Æ¡¢Îã¤¨¤Ð¥»¥ß¤ä¥«¥Þ¥¥ê¡¢¥¯¥â¤Ê¤É¤Ë¤È¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤½¤ÎÂÎ±Õ¤òµÛ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤È¤ê¤Ä¤«¤ì¤¿À¸¤Êª¤Ï¡¢¥¿¥«¥é¥À¥Ë¤¬¼è¤ê¤Ä¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤ÇÀ¸³è¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÁ³¿Í¤¬¶á¤Å¤¤¤¿¤éÆ¨¤²¤Þ¤¹¤·¡¢Èô¤ó¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤½¤Î»Ñ¤¬¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¡Ø¥¿¥«¥é¡Ù¤ò¤â¤Ã¤¿À¸¤Êª¤¬¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÌ¾¤Å¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¥¿¥«¥é¥À¥Ë¤Ï²È¤ÎÃæ¤Ë¤â¤¤¤ë¡©
¨¡¨¡¥¿¥«¥é¥À¥Ë¤Ï²È¤ÎÃæ¤Ë¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÊÅìÍÎ»º¶È¡¡ÂçÌî¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¥«¥Ù¥¢¥Ê¥¿¥«¥é¥À¥Ë¤Ï²È¤ÎÃæ¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢³°¤ÇÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬²È¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¸¦µæ¤µ¤ì¤¿»öÎã¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢ÀÎ¤Ï¡Ø¥Ï¥Þ¥Ù¥¢¥Ê¥¿¥«¥é¥À¥Ë¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½ÕÀè¤ËÆÍÁ³¸½¤ì¡¢²Æ¤Ë¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¸¤Êª¤Î¤³¤È¤Ï²¿¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¾éÃÌÈ¾Ê¬¤Ë
¡Ö½Õ¤ÎÉ÷¤Ë¾è¤Ã¤Æ¶õ¤«¤é¹ß¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡×
¡Ö½ÕÀè¤Ë±§Ãè¤«¤é¿¯Î¬¤·¤Æ¤¯¤ë±§Ãè¥À¥Ë¤À¡ª¡×
¤ß¤¿¤¤¤Ê¥È¥ó¥Ç¥âÏÃ¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÇ¯¡¢¤½¤ÎÀ¸ÂÖ¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ø¥Ï¥Þ¥Ù¥¢¥Ê¥¿¥«¥é¥À¥Ë¡Ù¤È¤Ï°ã¤¦¼ïÎà¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ä¡¢¥¨¥µ¤Ï²ÖÊ´¤Ç¡¢»ºÍñ¤Ï¶á¤¯¤Î¥³¥±¤ä·úÊª¤ËÀ¸¤¸¤¿·ä´Ö¡Ê¥¯¥é¥Ã¥¯¡Ë¤ËÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Î¤«¤Ë¡¢¤è¤¯¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢²È¤Î¸¼´Ø¤Î²ÖÉÓ¤ÎÃæ¤Ç¤ª¤Ü¤ì¤¿¤ê¡¢²Ö¤ÎÍº¤·¤Ù¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¶î½ü¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡©
¨¡¨¡¶î½ü¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÊÅìÍÎ»º¶È¡¡ÂçÌî¤µ¤ó¡Ë
¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡ª¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤¬°¤¤¤Î¤Ç¡¢°ì»þÅª¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¤Ï»ÔÈÎ¤Î»¦ÃîºÞ¡£¥¹¥×¥ìー¥¿¥¤¥×¤ä±ÕºÞ¥¿¥¤¥×¤Ê¤É¤ÎÌôºÞ¤ÏÂçÂÎ¸ú¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüÅö¤¿¤ê¤Î¤¤¤¤´¥Áç¤·¤¿¾ì½ê¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿å¤ò»µ¤¯¤È·ù¤¬¤Ã¤Æ°ì»þÅª¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤º¤Ã¤ÈÇ¨¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¥³¥±¤¬À¸¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÇµÕ¸ú²Ì¤Ç¤¹¡£
¤ª¤¦¤Á¤ä³°¹½¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤äÁÝ½ü¤Ïº¬ËÜÅª¤Ë¤è¤¤ÂÐºö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥¯¥êー¥È¤ä¥Ö¥í¥Ã¥¯Ê½¡¢¤ª¤¦¤Á¤ä¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î²°¾å¤ò¤Ä¤ë¤Ä¤ëÌÜ¤ËËÉ¿åÅÉÁõ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤â¼ê¤Ç¤¹¡£
¤¶¤é¤¶¤é¤·¤¿¤È¤³¤í¤ä¤â¤³¤â¤³¤·¤¿¥³¥±¤¬À¸¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢·ä´Ö¤Ê¤É¤òËä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Êâ¤¤Ë¤¯¤¯¡¢Àø¤ß¤Ë¤¯¤¤¡¢¤·¤«¤â¶õ¤«¤éÈô¤ó¤Ç¤¯¤ë²ÖÊ´¤äÃî¤Î»à³¼¤¬°ú¤Ã¤«¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤½¤Î¿ô¤¬¤º¤¤¤Ö¤ó¸º¤ê¤Þ¤¹¡×
¤É¤ó¤Ê³²¤¬¤¢¤ë¤Î¡©
¨¡¨¡¸«¤¿ÌÜ¤¬¤¤¤«¤Ë¤â¡Ö³²Ãî¡×¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê³²¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÊÅìÍÎ»º¶È¡¡ÂçÌî¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¿§¤Ç¡¢¤µ¤â·ì¤òµÛ¤Ã¤¿¤ê¡¢¿Í¤ÎÂÎ¤Ë³²¤òÍ¿¤¨¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿Í¤È¤ÏÌµ±ï¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¿È¤Î²ó¤ê¤Ë¤âº£¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Ï¤º¡£
1Ç¯¤Î¤¦¤Á¡¢½Õ¤«¤éÇß±«ÌÀ¤±¤Þ¤Ç¤ÎÃ»¤¤´Ö¤À¤±¤¿¤¯¤µ¤ó¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¸¤Êª¤Ç¤¹¡£Åß¤Î¤¤¤Þ¤Ï¸«¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢½Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³°¤Ç¹ø³Ý¤±¤¿¤ê¼ê¤ò¤Ä¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤½¤ÎÁ°¤Ë¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤«¤Á¤ç¤Ã¤È¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡×