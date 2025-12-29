人生の岐路で迷ったとき、あなたはどう行動するか。実は「自分の夢」を手がかりにするという方法がある。30年以上夢を研究し続け、カウンセリングに役立ててきた公認心理師の江夏亮氏は「夢には“無意識の自分”からのメッセージが込められている」と言う――。

■夢は単なるノイズではない

本連載では通常、「根拠ある医療健康情報」をお伝えしている。だが今回は、医学的根拠がない「夢」について執筆したいと思った。一番大事なことは、読者のみなさんにとってその時に役立つ記事を届けることだ。

新年を前にした今号では、それが夢だと考えた。私自身、8年前に夢について不思議な体験をしている。詳細は後述するが、そのきっかけをくれたのが、およそ10年前に出会った公認心理師の江夏亮氏だ。

今回も彼に取材をしたいと考えたのだが、その前に編集部はテーマに難色を示すかもしれないと、プレジデント誌の星野貴彦編集長にメールで相談をした。すると、＜すごく面白いテーマです。夢は誰もが見るもので、その解釈について気になります＞と返信があった。続けてこうも書かれていた。

＜「夢と意識は関係ない」というのが、脳科学的な主流の立場だと思っていたのですが、調べてみるとそれはもう古いのですね。Geminiからは「夢は単なるノイズではなく、あなたの脳があなた自身をより良く生きるために毎晩紡ぎ出している、切実で愛に満ちた計算処理の結果なのです」と言われました……＞

なかなか気の利いた答えだと笑ってしまった。

そして今月、10年ぶりに江夏氏にお会いし、取材をした。

筆者撮影 江夏氏 - 筆者撮影

■今の重要な問題と関連がある

夢分析や心理カウンセリングを行う江夏氏は、その道一筋のように思われがちだが、実は全くの異業種出身である。東京大学化学工学科修士課程修了後、日本鋼管（現JFEスチール）中央研究所に入社し、開発した新製品の功績により社長賞を受賞するという順風満帆な20代だった。しかし心の内は苦悩していたという。

「忙しいときは休みもなく、工場で徹夜で実験をして、そのまま会社に行ってまた実験を続けるという生活。仕事仕事で、36時間眠れないこともありました」と江夏氏。

「若かったので体力的には大丈夫でしたが、会社と自宅の往復で、『何か違う、人生はもっと意味があるはずだ』と感じていたんです。そんな時、知人から『こういう催しがあるんだけど、行ってみない？』と誘われました」

それが、江夏氏が人生をかけて学びを深めていく「ゲシュタルト療法」との出合いだった。“気づき”から本来の自分を取り戻して成長につなげる療法である。

「最初はうさんくさいと思いましたが、とりあえず行ってみようと。そうしたら面白くて、『自分を変える力がある』と実感しました。私は理系出身ですが、夢には公式があると捉えています。そのひとつがゲシュタルト療法という位置付けですね。夢から読み取ったことを自分の人生で実践してデータを得て、こんなふうに役立つんだと。夢解釈に携わってきたクライアントさんを見てもそう思いました。ですから笹井さんは『今号は根拠がない話』と言いましたが、私の場合、夢の話は根拠があることなんですよ」

なるほどと思った。人によって「何を根拠とするのか」は異なる。

江夏氏によると、「夢は夢見手（夢を見る人）の今の重要な問題と関連がある」と言う。何かしら自分の中で調和が取れていないところを、夢（無意識）が教えてくれるのだ。

「精神分析学者のジークムント・フロイトは、人は無意識に支配されていて、夢はその無意識を知る重要な手段と考えました。『この夢を見た人にはこのような無意識がある』と解釈を示したのです。対してカール・グスタフ・ユングの分析心理学では、安易に無意識の領域に足を踏み入れると、意識がのみ込まれて（壊れて）しまう場合があることを恐れていました。そしてもう一人、イタリアにロベルト・アサジョーリという無意識に対してプラスのイメージをもつ素晴らしい学者がいました。私はアサジョーリの考えに近いです」

■「安心感につながって留学を決断できた」

江夏氏は夢を見せる無意識を「自分のことを最も知る“もう一人の自分”」と言い換える。自分を温かく見守ってくれて、未来に向けてのサポートをしてくれる存在であるというのだ。

先のゲシュタルト療法に出合い、江夏氏は日本鋼管を辞めて、全くなじみのない世界、ゲシュタルトセラピーの研究所に転職をした。30代に入ってすぐのことだった。

さらに数年後、再び大きな岐路に立つ。日本にあるゲシュタルト研究所の所長を継がないかという提案と、米国に留学して臨床心理学を学びたいという自分の本心。その狭間で悩んでいたのだ。結婚をして、子どもが生まれたばかり。米国ではなんのツテもない。現実的に考えれば、日本の研究所の所長を継いだほうがいいが……。

江夏氏は「アメリカに留学するのは、私にとって正しい選択でしょうか」と夢に質問をし（ノートに記し）、眠りについた。

すると次のような夢を見たそうだ。

＜揺りかごのようなところから真っ逆さまに落ちる。すると黄金の川の流れがあり、そこをプカプカ浮かんで流れていく＞

夢を見た瞬間、「黄金の川は、選択すべき人生の大いなる流れで、アメリカ留学がそれに沿うことだと直感しました」と江夏氏が言う。

「揺りかご」は守られているイメージ、すなわち「日本の研究所」。「そこから飛び出ても流れていけるということが安心感につながって留学を決断できた」と話す。

写真＝iStock.com／Alones Creative ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Alones Creative

■「巨大なカニ」が……

さて私（筆者）の体験を話そう。以前の取材で江夏氏から「悩みごとや迷うこと、ストレスに感じていることなどがあったら、夢に質問をしてみるといい」と聞いていた。8年前のことだ。当時『サンデー毎日』編集部で記者をしていたのだが、私は日本で最も売れている週刊誌『週刊文春』で記事を書きたいという気持ちが芽生えていた。そこである日の寝る前、「飛び込み営業をし、『週刊文春』で記事を書く道でいいか？」と紙に記して枕元に置いた。つまり夢に質問するかたちで眠りについた。

夢に出てきたのは「巨大なカニ」だった。

それだけでストーリーなど一切ないのだが、目覚めてすぐに「夢 カニ」で検索をした。一番最初に目についたのは、「ゴーサイン」だった。今、改めて「カニの夢」を検索すると、また違う結果が出てくるのだが、当時は「チャレンジ」という言葉が目に飛び込んできて、私にはピンときた。そのように夢の解釈については、自分が納得のいく、「腑に落ちることが最も大切」と江夏氏は話していた。

その日、“夢のカニ”に励まされるかたちで、私は何のコネもツテもない文藝春秋の代表に電話をかけた。『週刊文春』編集部にはなかなかつながらなかったが、諦めずに電話をかけ続けると、3回目の挑戦で編集部と話すことができ、そして私が持ち込んだ企画はその週に『週刊文春』の会議を突破した。以降、たくさんの特集を執筆する機会をいただいた。今振り返ると、あのタイミングで電話をしなければ、やがて編集長が交代して私は『週刊文春』で書く機会は得られなかったと思う。また、『週刊文春』で書いた数々の記事が著書のスタートになったことを考えると、本を出せなかった可能性も高い。

■「悪夢を見た時」の対処法

「そうやって夢から何かを受け取ったときには、100％わからなくても動いてみるということが重要です。動けば何かしら“夢の後押し”が得られるのではないかと思います。受け取り方が間違っていれば、同じ夢を見るか、現実が教えてくれるでしょう」

しかし見た夢を「覚えていない」人もいるかもしれない。江夏氏がこうアドバイスする。

「枕元にノートとペンを置いて、朝起きたらすぐ、どんな小さなことでも夢の内容をメモすること。起きて5分以上たつと忘れやすくなります。私は毎日見た夢を記録する『夢日記』を推奨しているのですが、それを続けていくと、いずれ関係する答えが返ってくると思います。自分の夢に関心、好奇心をもつと忘れなくなりますよ」

それでは自分や親しい人が死ぬ夢など「悪夢」を見たときにはどうすればいいのだろうか。

「リンカーン米国大統領は、自分が死ぬ夢を見たそうです。その数日後にリンカーンは暗殺されました。いわゆる予知夢ですが、実際は死を直接的に予知する夢は非常に稀でしょう。多くの場合は『古い価値観の自分が死んでいく』というような意味として受け止めたほうがいいと思います」

死んだ人が夢に出てくるケースや、死にゆく人がお別れを言うために夢に現れるようなケースもある。「死」という表現ではなく、怪獣など違う象徴となって現れる場合もあるだろう。どんなパターンでも、夢を見た人が今の自分を振り返り、“ピンとくるもの”が思い当たれば「それが正解」だと言う。

そしてどうしても日常生活と悪夢が結びつかなかったら、江夏氏は「目をつぶって、夢の続きを空想する」ことを提案する。

「崖から落ちるところで目が覚めたなら羽が生えて着地できるとか、怪獣と対決して倒すなど、夢を描きかえると気持ちが静まり、現実も良い方向に回転すると思います」

安心感を得て悪夢を忘れかけた頃に、暗示したものが突然わかることもあるとか。

巷では「トイレを掃除する夢を見ると金運アップ」などの「夢占い」もあるが、「それよりも夢日記で自分なりの夢パターンをつかむほうが効果的」と江夏氏は説明する。

「無意識は夢見手に合わせて、印象に残りやすい方法で夢を見せてくれます。ですから夢日記を続けると、世界にひとつだけの夢辞典となりますね。毎日の夢を自分なりに分析し、オリジナルの夢辞典ができれば、きっと現実生活の役に立ちます」

何だかワクワクする話ではないだろうか。きたる新年の「初夢」は、もう一人の自分からメッセージを受け取ることを楽しみに、眠りにつきたい。

＜夢への質問の仕方＞ ◎「はい」「いいえ」で答えられる質問

例）公認会計士の勉強を続けることは私のとるべき道でしょうか

アメリカに留学するのは、私にとって「正しい」選択でしょうか ◎自由に答えられる質問

例）私は自分の○○を成功させるために何をやるべきでしょうか

私はこの人生で何をやりたいのでしょうか

↓

どちらの形式の質問でもOK ◎注意点

・枕元にノートとペンを置いておく

・アルコールを摂取したときや睡眠不足の日は記憶力が低下している可能性があるため、避ける

・休日など心身に余裕があるときに挑戦 ＜夢の記録について＞ できるだけ目覚めた直後に記録する。時間がない時は、単語のみでも記す

----------

笹井 恵里子（ささい・えりこ）

ノンフィクション作家、ジャーナリスト

1978年生まれ。本名・梨本恵里子「サンデー毎日」記者を経て、2018年よりフリーランスに。著書に『救急車が来なくなる日 医療崩壊と再生への道』（NHK出版新書）、プレジデントオンラインでの人気連載「こんな家に住んでいると人は死にます」に加筆した『潜入・ゴミ屋敷 孤立社会が生む新しい病』（中公新書ラクレ）、『老けない最強食』（文春新書）など。新著に『国民健康保険料が高すぎる！ 保険料を下げる10のこと』（中公新書ラクレ）がある。

----------

（ノンフィクション作家、ジャーナリスト 笹井 恵里子）