【ウルトラマン】JR秋葉原駅に60周年記念の駅ナカPOP UP SHOP開催！
JR秋葉原駅 1階改札内 AKIBA LINKにて、1／6（火）〜 1／15（木）の期間、「ウルトラマンシリーズ60周年 駅ナカ POP UP SHOP in 秋葉原駅」が開催される。
JR秋葉原駅 1階改札内 AKIBA LINKにて、「ウルトラマンシリーズ60周年」プロジェクトを記念した「ウルトラマンシリーズ」の駅でのウルトラマンPOP UP SHOPが開催！
雑貨、アパレル、フィギュア等、様々なウルトラマン商品を取り扱うメーカーが参加する。
円谷プロからは60周年記念のピンズやクリアファイル、また、CCPやブルマァクのソフビアイテムが多数販売される。
ウルトラマンファンにはたまらない魅力的な商品や、ここでしか購入できない商品も登場するので、ぜひこの機会にお立ち寄りを。
＞＞＞ウルトラマンPOP UP SHOP販売アイテムをチェック！（写真14点）
（C）円谷プロ
