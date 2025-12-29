【ムーミン】リトルミイ・スティンキー・ご先祖さまがカラビナつきのふわふわポーチに！
バンダイナムコヌイより、2026年4月に、ぺったんぬい ムーミン・リトルミイ・スティンキー・ご先祖さまが登場する。先駆けて公式オンライン販売サイトshopぬいでは予約販売が開始される。
＞＞＞ぺったんぬい ムーミンをチェック！（写真3点）
『ムーミン』はフィンランドの作家トーベ・ヤンソンによって生み出された。激動の時代のフィンランドで生まれたムーミンの物語は、友情や勇気、自然との共生など普遍的なテーマを描き、世代や国境を超えて広く愛され続けている。
トーベ・ヤンソンの描いたムーミンの小説シリーズは60を超える言語で出版され、コミックスは40カ国で展開されています。近年アメリカでは雑誌『ザ・ニューヨーカー』での特集や、ニューヨーク・ブルックリン公共図書館で展示が開催されるなど、再び注目され始めており、アニメ化も発表されている。
ぺったんぬいは、ぬいこれ（Bandai Namco Nuis Collection）の1規格で2025年夏にデビュー。カラビナつきで背面のファスナーから小物を収納できる、紐をつければポシェットとしても、そのままポーチとしても楽しめるぬいぐるみだ。
このたび、バンダイナムコヌイより、ムーミン・リトルミイ・スティンキー・ご先祖さまのぺったんぬいが登場する。
サイズは全長約18センチ。背中のファスナーを開けてハンカチなどを収納して、お出かけのお供にぜひ。
＞＞＞ぺったんぬい ムーミンをチェック！（写真3点）
『ムーミン』はフィンランドの作家トーベ・ヤンソンによって生み出された。激動の時代のフィンランドで生まれたムーミンの物語は、友情や勇気、自然との共生など普遍的なテーマを描き、世代や国境を超えて広く愛され続けている。
トーベ・ヤンソンの描いたムーミンの小説シリーズは60を超える言語で出版され、コミックスは40カ国で展開されています。近年アメリカでは雑誌『ザ・ニューヨーカー』での特集や、ニューヨーク・ブルックリン公共図書館で展示が開催されるなど、再び注目され始めており、アニメ化も発表されている。
このたび、バンダイナムコヌイより、ムーミン・リトルミイ・スティンキー・ご先祖さまのぺったんぬいが登場する。
サイズは全長約18センチ。背中のファスナーを開けてハンカチなどを収納して、お出かけのお供にぜひ。