VT COSMETICSがDAISO初登場！全37種のスキンケアが110円から試せる♡

韓国発のスキンケアブランド「VT COSMETICS」が、ついに日本のDAISOで初展開をスタートしました。今回登場するのは、リードルSやシートマスク、クリーム、お泊まりに便利な3ステップキットなど全37種。110～550円（税込）の手に取りやすい価格で、人気の成分ケアを気軽に試せるのが魅力です。肌悩みや気分に合わせて選べる豊富なラインナップは、VT初心者さんにもぴったり♪新しいスキンケア体験が広がります。

選べる12成分♪全37種の充実ライン

DAISOで展開されるVT COSMETICSは、全12種類の成分バリエーションを揃えた計37アイテムの大充実ライン。

CICA※1、ビタミン※2、コラーゲン※4、AHA/BHA/PHA※5など、肌悩みに合わせて選べるのが嬉しいポイント。

水分ケアからキメ、ハリ、油分バランスまで幅広く対応し、毎日の肌状態に合ったアイテムを見つけられます。お試し感覚で使える価格なので、気になる成分を気軽に取り入れられます♡

名品リードルSやマスクもプチプラで

ブランドの看板商品「VT S100 リードルセラム」（1.5ml×6包／550円）は、1回分ずつ使える便利なパウチタイプ。

続いて「リードルS トライアル3ステップキット」（全12種／110円）は、洗顔・美容液・クリームが1つになった旅行にも最適なセットです。

「エッセンシャルマスク」（全12種／110円）は成分ごとの集中ケアを叶え、「リードルS クリーム」（全12種／550円）は軽さと保湿力の両立が特徴。

本格ケアをDAISO価格で試せる驚きのラインナップです。

“選べる楽しさ”で毎日スキンケアが変わる

肌状態は日々変わるもの。DAISOのVTシリーズは、悩みに寄り添う12種の成分から選べるため、日常のスキンケアがもっと楽しくなります。

アロエ※10のひんやり保湿や、ハチミツ※14のうるツヤ感、ペプチド※8の集中エイジングケア※9など、季節や気分に合わせて自由にチョイス可能。

110円から試せるため、複数買いもしやすく、スキンケアの幅がぐっと広がります♪

※1 : ツボクサエキス(整肌)

※2 : アスコルビン酸(製品の酸化防止)

※3 : うるおいによる

※4 : コラーゲンエキス(保湿)

※5 : クエン酸、サリチル酸、グルコノラクトン(いずれも整肌)

※6 : 肌の水分、油分を補い保つこと

※7 : 保湿成分

※8 : パルミトイルトリペプチド－１(保湿)

※9 : 年齢に応じた手入れのこと

※10 : アロエベラ葉エキス(保湿)

※11 : ハスエキス(保湿)

※12 : モモ果実エキス(保湿)

※13 : ホホバ種子油(保湿)

※14 : ハチミツエキス(保湿)

自分にぴったりのVTアイテムを見つけて♡

VT COSMETICSのDAISOシリーズは、110～550円（税込）という手頃さながら本格スキンケアを体験できる特別なライン。

リードルSからシートマスク、クリーム、3ステップキットまで全37種が登場し、成分も12種類から選べます。気になるアイテムを気軽に試せるので、初めての方にもぴったり♪

DAISOで出会える新しいスキンケア体験で、あなたの肌に寄り添う“運命の1品”を探してみませんか？