キャンプ・車中泊・停電対策に！アウトドアも非常時もこれ一台！【グレセル】見た目も機能も満点なポータブル電源をAmazonで手に入れよう！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
もしもの備えはこれ1台！アウトドアも非常時も安心【グレセル】見た目も機能も満点なポータブル電源をAmazonで手に入れよう！
軽量の設計なのでコンパクトで、キャンプや車の旅行など家族のお出かけに最適。また、ACコンセント経由で2.5〜4.5時間で電源を完全に充電、ソーラーパネル (12V-24V、2.5A) を使用して太陽光の下でも充電できる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
300W (瞬間最大600W ) の純粋な正弦波は、ほとんどのラップトップ、タブレット、電話、LEDライト、ファン、CPAP 医療機器、プロジェクター、ミニテレビ、小型冷蔵庫、スピーカー、カメラをサポート。
AC コンセント、PD 100W USB-C ポート(入出力対応)、急速充電 3.0 ポート、USB-A ポート、シガーソケット、DC ポート(入出力対応) を備えている。
→【アイテム詳細を見る】
LEDライトが内臓しており、3段階の明るさ調整でき、常点灯モードとSOSモードを備えている。キャンプに出かけたり、停電が発生したりした場合、この電源がいつでも役に立つ。
もしもの備えはこれ1台！アウトドアも非常時も安心【グレセル】見た目も機能も満点なポータブル電源をAmazonで手に入れよう！
軽量の設計なのでコンパクトで、キャンプや車の旅行など家族のお出かけに最適。また、ACコンセント経由で2.5〜4.5時間で電源を完全に充電、ソーラーパネル (12V-24V、2.5A) を使用して太陽光の下でも充電できる。
→【アイテム詳細を見る】
300W (瞬間最大600W ) の純粋な正弦波は、ほとんどのラップトップ、タブレット、電話、LEDライト、ファン、CPAP 医療機器、プロジェクター、ミニテレビ、小型冷蔵庫、スピーカー、カメラをサポート。
AC コンセント、PD 100W USB-C ポート(入出力対応)、急速充電 3.0 ポート、USB-A ポート、シガーソケット、DC ポート(入出力対応) を備えている。
→【アイテム詳細を見る】
LEDライトが内臓しており、3段階の明るさ調整でき、常点灯モードとSOSモードを備えている。キャンプに出かけたり、停電が発生したりした場合、この電源がいつでも役に立つ。