とても甘えん坊になった保護子猫が、投稿主さんに向かって駆けてくると…？何度も繰り返される子猫の『ある行動』が可愛すぎると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で3.6万回再生を突破し、「可愛いしか出てこない」「いいないいな、羨ましいです」「これはメロメロになっちゃいますね」といったコメントが寄せられました。

【動画：とっても甘えん坊になった保護子猫→駆け寄ってくると…たまらなくかわいい『まさかの行動』】

甘えん坊の子猫

YouTubeチャンネル『うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel』に投稿されたのは、保護子猫のあまりにも可愛い行動。今回の主役は、茂みの中でひとり鳴いていたところを保護されたという三毛子猫ちゃんです。

投稿主さんが運営する保護猫シェルターで暮らし、すくすくと成長中の三毛ちゃん。今ではすっかり甘えん坊さんになったそうで、お部屋の探検を楽しんでいたこの日も、こちらに視線を向けると…。

可愛すぎるアピール

三毛ちゃんは軽快な足取りで、一目散に投稿主さんのもとへ。撫でてあげるとすぐに喉をゴロゴロ鳴らし、嬉しそうにくるりと一回転。さらには、座っていた投稿主さんの体をよじ登り、「抱っこして！」と猛烈にアピールをしてきたのだといいます。

ニャーニャーと声を上げながら何度も登ってくる姿が、なんとも可愛らしい三毛ちゃん。登ってギュッと抱きついてくる仕草も、愛おしくてたまりません！こんなにも一生懸命にアピールされては、いくらでも抱っこしてあげたくなってしまいますね。

離れたくない！

一旦離れても三毛ちゃんは再び駆け寄ってきたそうで、体を登ったり手にまとわりついたり。投稿主さんから離れようとせず、ひたすら甘えまくっていたそう。そんな三毛ちゃんを投稿主さんは優しい手つきでたくさん撫でてあげていたといいます。

その後も三毛ちゃんの甘えん坊モードに終わりはなく、投稿主さんの手をカジカジと噛んでいる姿も。そして、やはり何度もよじ登っては大好きな投稿主さんに抱きつき、離れたくない様子の三毛ちゃんなのでした。

投稿には「たまらないですねー」「めっちゃ可愛い♡こんなんされたらずっと一緒にいたい」「主さんに気付いた瞬間タッタカターと駆け寄ってくるの愛おしいですね」「こんなに可愛いコに抱っこねだられたら、抗えないw」「全部の行動が一所懸命なのよね」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel』では、先住猫さんたちと保護猫さんたちの日常の様子が投稿されています。三毛ちゃんのこれまでの様子なども観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。