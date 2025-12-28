¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡ÙÂè3´ü Âè2ÃÆPV¤ÈÃæ·øÊÔ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«¡ª OP¼çÂê²Î¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡ØTEST ME¡Ù¤Ë·èÄê
1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡ÙÂè3´ü¡£ËÜÆü³«ºÅ¤·¤¿¡Ö¡ãÂè3´ü¡äÂè°ìÏÃ¾å±Ç²ñ¡õÁ´¹ñÆ±»þÀ¸Ãæ·Ñ¡×¤Ë¤Æ¡¢Âè2ÃÆPV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬Ã´Åö¡¢¼çÂê²Î¡ØTEST ME¡Ù¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ä¡ä¡äÂè2ÃÆPV¤Î¥«¥Ã¥È¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿13ÅÀ¡Ë
¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡Ù¤Ï¡¢2020Ç¯¤Ë¡Ø½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ÇÀÖºä¥¢¥«¤È²£Áä¥á¥ó¥´¤Î¥¿¥Ã¥°¤ÇÏ¢ºÜ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Ì¡²è¡£
ÅÁÀâÅª¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¥¢¥¤¤Î»Ò¤É¤â¤È¤·¤ÆÅ¾À¸¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥Ã¥¯¤ÊÀßÄê¤È¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤ÊÉÁ¼Ì¤â¤¤¤È¤ï¤Ê¤¤¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹Í×ÁÇ¡¢¡Ö·ÝÇ½³¦¡×¤È¤¤¤¦Ê£»¨¤ÊÀ¤³¦¤Ëí´í°¤Ê¤¯ÀÚ¤ê¹þ¤àÂ¾¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤»Â¿·¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¾×·â¤¬Áö¤ê¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤ËÏÃÂêÊ¨Æ¡£¥³¥ß¥Ã¥¯Îß·×1800ËüÉô¤òÇä¤ê¾å¤²¡Ê¢¨2024Ç¯7·î¡Ë¡¢¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¡¢¼Â¼Ì±ÇÁü²½¤È¤½¤ÎÀª¤¤¤Ï¤È¤É¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤ÏÃÂêºî¤À¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿Âè2ÃÆPV¤Ç¤Ï¡¢Éü½²¤Î¤¿¤á¤Ë·ÝÇ½³¦¤Ç°ÅÌö¤¹¤ë¥ë¥Ó¡¼¤È¡¢Éü½²¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¿®¤¸¤ë¥¢¥¯¥¢¡£¤¹¤ì°ã¤¦2¿Í¤Î¼þ°Ï¤Ç¡¢¤«¤Ê¡¢¤¢¤«¤Í¡¢MEM¤Á¤ç¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³ëÆ£¤òÊú¤¨¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢Êª¸ì¤¬Âç¤¤¯Æ°¤½Ð¤¹µ¤ÇÛ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬²Î¤¦¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡ØTEST ME¡Ù¤Î²»¸»¤âPVÆâ¤Ë¤Æ½é¸ø³«¡£¡ØTEST ME¡Ù¤Ï¥¢¥Ë¥áËÜÊüÁ÷¤ÈÆ±Æü¡¢1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤«¤é¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¡£
¡ã¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê ¥³¥á¥ó¥È¡ä
¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¡Öº¨¤ß¡×¤ä¡Ö¼»ÅÊ¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤È
¸þ¤¹ç¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤¬ºî¤ì¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼«¤é¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡Öº¨¤ß¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤È
¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¤È°ì½ï¤Ë¤¼¤Ò¡¢°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤è¤¤¤èËë¤ò³«¤±¤ë TV ¥¢¥Ë¥á¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡ÙÂè3´ü¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¡ÊC¡ËÀÖºä¥¢¥«¡ß²£Áä¥á¥ó¥´¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡ÛÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
