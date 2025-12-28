この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

AI大学【AI&ChatGPT最新情報】が「ByteDanceの最新動画AIモデル「Seedance 1.5 Pro」/PixVerseに動画編集機能実装【週刊最新AIツール&ニュース】」を公開。動画では、ByteDanceが発表した最新の動画生成AIモデル「Seedance 1.5 Pro」や、テキスト指示で動画編集が可能になった「PixVerse」など、直近1週間でリリースされた最新AIツールと関連ニュースが解説された。



バイトダンスのAI研究チーム「ByteDance Seed」が公開した「Seedance 1.5 Pro」は、動画生成AIモデルの最新版である。新たに、動画に合わせたサウンドや効果音、日本語を含む多言語の音声を出力する機能が実装された。公開された性能評価のレーダーチャートでは、テキスト指示への忠実度や見た目の美しさ、音声の品質などにおいて、Googleの「Veo 3.1」といった最高峰のモデルに引けを取らない性能を持つとされている。「Seedance 1.5 Pro」は、ByteDanceが運営するAIプラットフォーム「Dreamina AI」で利用可能であり、毎日付与されるクレジットの範囲内で無料でも使用できる。



また、動画生成AIツール「PixVerse」には、テキスト指示で動画を編集する新機能が実装された。この機能により、アップロードした動画内のオブジェクトをテキストで指示するだけで、自由自在に消去、追加、置換、あるいは全体のスタイルを変更することが可能になった。この機能も無料ユーザーがクレジット消費の範囲内で試すことができる。



動画ではこのほか、コーディング性能を大幅に向上させたAIモデル「MiniMax M2.1」や、画像のレイヤーを自動で分解する「Qwen-Image-Layered」などの最新ツールが紹介された。さらにAI関連ニュースとして、日本政府がAI活用に向けた初の基本計画を決定したことや、官民合わせて総額3兆円規模で「国産AI」を開発する動きについても触れられた。



今回の発表では、特にByteDanceの「Seedance 1.5 Pro」が音声生成に対応した点や、「PixVerse」のテキストによる動画編集機能が注目される。紹介された各ツールやニュース記事へのリンクは動画のコメント欄に記載されており、興味のあるユーザーは実際に試すことができる。