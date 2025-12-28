【イオン限定】『葬送のフリーレン』オリジナル描き起こしがかわいい雑貨が登場！
2026年1月1日（木）から、関東・北陸信越・東海・近畿・中四国の「イオン」「イオンスタイル」のおもちゃ売り場約50店舗にて、TVアニメ『葬送のフリーレン』の描き起こしイラストを使用したイオン限定グッズが発売される。
＞＞＞イオン限定のフリーレンアイテムをチェック！（写真13点）
『週刊少年サンデー』（小学館）で連載中、山田鐘人（原作）とアベツカサ（作画）による漫画『葬送のフリーレン』。勇者とそのパーティーによって魔王が倒された ”その後” の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上生きる魔法使い・フリーレンと、彼女が新たに出会う人々の旅路が描かれていく。 ”魔王討伐後” という斬新な時系列で展開する胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語で、多くの読者を獲得。現在発売中のコミックスは、シリーズ世界累計部数3200万部を突破！ ますますの盛り上がりを見せている。
そんな『葬送のフリーレン』のかわいい描き起こしイラストを使用した雑貨が、関東・北陸信越・東海・近畿・中四国の「イオン」「イオンスタイル」おもちゃ売り場約50 店舗に登場する。
商品は、「アクリルスタンド」「ダイカットステッカー」「フォンタブ＆ストラップ」「ヘアゴムぬいぐるみ」「ミミックアームクッション」「マルチポーチ」「ハンドタオル」「マグカップ」「マルチバーム」がラインナップ。
フリーレン一行や勇者一行が、スイーツをモチーフに描き起こされたデザインや、アパレル風タッチのおしゃれなデザインのアイテムが揃う中、ミミックを模ったクッションは、フリーレンのように食べられる体験ができるアイテムが面白い。
きっとあなた好みのアイテムが見つかるはず、ぜひチェックしてみて。
（C）山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
