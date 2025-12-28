¡Ú¥¬¥ó¥Ð¤ÎËÁ¸±¡Û¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷50¼þÇ¯¡ØËÁ¸±¼Ô¤¿¤Á ¥¬¥ó¥Ð¤È7É¤¤Î¤Ê¤«¤Þ¡Ù¤ò·à¾ì¤Ç¾å±Ç¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤â·èÄê
¡Ø¥¬¥ó¥Ð¤ÎËÁ¸±¡Ù¤Î¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷50¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2026Ç¯1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢¡ØËÁ¸±¼Ô¤¿¤Á ¥¬¥ó¥Ð¤È7É¤¤Î¤Ê¤«¤Þ¡Ù¤¬·à¾ì¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¥È¡¼¥¯ÉÕ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¾å±Ç¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ø¥¬¥ó¥Ð¤ÎËÁ¸±¡Ù¤Ï¡Ø¤¢¤·¤¿¤Î¥¸¥ç¡¼¡Ù¡Ø¥¨¡¼¥¹¤ò¤Í¤é¤¨!¡Ù¤ËÂ³¤¡¢½ÐºêÅý´ÆÆÄ¤¬¼ê¤¬¤±¤¿1975Ç¯ÊüÁ÷¤Î
TV¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡£´èÄ¥¤ê²°¤Î¥¬¥ó¥Ð¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿²Ä°¦¤¤7É¤¤Î¥Í¥º¥ß¤¿¤Á¤¬¡¢¥Í¥º¥ß¤òµÔ»¦¤¹¤ëµðÂç¤ÊÇò¥¤¥¿
¥Á¤Î¥Î¥í¥¤¤òÅÝ¤¹¤¿¤á¡¢Âç³¤¸¶¤Ø¾è¤ê½Ð¤·¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥¤ÎËÁ¸±¤ò·«¤ê¹¤²¤ë»Ñ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤ß¤Ê¤é
¤º¡¢Âç¿Í¤¿¤Á¤ò¤âÎº¤Ë¤·¤¿¡£¸¶ºî¤ÏºØÆ£Æ×É×»á¤Ë¤è¤ëÍÌ¾»ùÆ¸Ê¸³Ø¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¥Ë¥áÈÇ¤Ç¤ÏÂçÄÍ¼þÉ×±é¤¸¤ëÇò¥¤
¥¿¥Á¤Î¥Î¥í¥¤¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¡¢º£¤Ç¤â¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ëÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¡£
1975Ç¯ÊüÁ÷¤ÎTV¥·¥ê¡¼¥º¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿Áí½¸ÊÔ±Ç²è¤¬¡ØËÁ¸±¼Ô¤¿¤Á ¥¬¥ó¥Ð¤È7É¤¤Î¤Ê¤«¤Þ¡Ù¡£²»À¼¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤êºÆ¥¢¥Õ¥ì¥³¤µ¤ì
¤¿¡£´ÆÆÄ¤ÏTV¥·¥ê¡¼¥º¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¡Ø¤¢¤·¤¿¤Î¥¸¥ç¡¼¡Ù¤ä¡Ø¥¨¡¼¥¹¤ò¤Í¤é¤¨!¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿½Ð粼Åý¡£¥¬¥ó
¥Ð¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤ÎÇ®¤¤Í§¾ð¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÂçÉý¤ËÀ°Íý¤·¡¢¥Î¥í¥¤Åç¤Þ¤Ç¤ÎÎ¹¤ò°ìµ¤¤Ë¸«¤»¡¢¥Î¥í¥¤¤È
¥¬¥ó¥Ð¤¿¤Á¤ÎÁÔÀä¤ÊÀï¤¤¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊËÜºî¤¬2026Ç¯1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¤Û¤«¡¢±Ç²è´Û¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î¤ªÃë¤Î¾å±Ç²ñ¤Ë¤Æ¡¢À¼Í¥¤Î»³¸ý¾¡Ê¿¤È¥¢¥Ë¥áÉ¾ÏÀ²È¡¦Æ£ÄÅÎ¼ÂÀ¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
µ®½Å¤Ê¤ªÏÃ¤¬Ê¹¤±¤ëµ¡²ñ¡¢¤¼¤Ò»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¡ÊC¡ËºØÆ£Æ×É×¡¿´äÇÈ½ñÅ¹¡¦TMS
µ®½Å¤Ê¤ªÏÃ¤¬Ê¹¤±¤ëµ¡²ñ¡¢¤¼¤Ò»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
