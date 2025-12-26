【サーティーワン】お正月は『トイ・ストーリー』のスペシャルセットとサンデーで盛り上がろう！
サーティーワン アイスクリームにて、「お正月スペシャルセット トイ・ストーリー」を2026年1月1日（木・元日）から1月8日（木）まで、「トイ・ストーリー ／ サンデー」を2025年12月27日（土）から2026年3月22日（日）まで、それぞれ期間限定で発売する。お正月は『トイ・ストーリー』の仲間たちと一緒に盛りあがろう。
映画『トイ・ストーリー』は、今年公開30周年を迎えたディズニー・ピクサーを代表する作品。
おもちゃたちが織りなす、友情と成長の冒険物語で、映画に登場するキャラクターたちは、自分たちの正体を人間に知られないよう「人間の前では絶対に動かない」という鉄則を守って行動している。作中では、彼らがおもちゃとして静止する印象的なシーンが何度も描かれている。
そして『トイ・ストーリー5』は、2026年6月19日に全米公開が決定している。
2026年は午年！ 午年にぴったりの『トイ・ストーリー』の主役・カウボーイの「ウッディ」と、その相棒の馬の「ブルズアイ」たちの商品がサーティワンに登場する。
「お正月セット トイ・ストーリー』は、お好きなアイスクリームをオリジナルボックスでお持ち帰りできる、おトクで楽しいスペシャルセット。『トイ・ストーリー』のキャラクターたちが飛び出してくるような元気いっぱいのデザインのボックスに、専用のオリジナルデザインのカップでお持ち帰り。
さらにここだけのオリジナルトランプ付き。『トイ・ストーリー』のとってもかわいいトランプでお正月を楽しもう。
「トイ・ストーリー／サンデー』は、ウッディとバズ・ライトイヤーの2種類。お好きなアイスクリームに、チョコレートでできた「ウッディ」と「バズ・ライトイヤー」の顔がとってもキュート。「ウッディ」には「ブルズアイ」、「バズ・ライトイヤー」には「エイリアン」のピックをONしたら、元気いっぱいのサンデーが完成♪思わず笑顔になっちゃうサンデーだ。
また、好きなアイスクリームと個数を選べる「バラエティボックス」には、冬限定のスペシャルパッケージが登場。セーターをイメージしたアーガイル風の模様に、雪だるまや雪の結晶など冬らしいモチーフがちりばめられている。
年末年始の手土産や、寒い日のおこもりスイーツにもぴったり。
あたたかいお部屋で、トランプで遊びながら、冬アイスを楽しんじゃおう。
（C） Disney/Pixar
Slinky （R） Dog （C） Just Play LLC
MR. POTATO HEAD（R） and MRS. POTATO HEAD（R） are registered trademarks of Hasbro,
Inc. Used with permission. （C） Hasbro, Inc. All Rights Reserved.
