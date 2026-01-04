崩壊寸前の中国経済に専門家「実質GDP成長率は約５%なのに失業者が続出している」2025年、習近平が粛清を強化して軍幹部が大量追放された本当の理由
日中関係の屋台骨が揺らいでいる。その背景には、中国経済の暗い将来がある。中国の政治経済に詳しいエコノミストの柯隆氏は「習近平政権こそが、中国の経済成長の妨げになっている」という。2026年、中国経済はどうなるのかーー。
みんかぶプレミアム特集「2026年大予測」第１回。
崩壊寸前の中国経済…実質GDP成長率は約５%なのに失業者が続出しているのはなぜか
今、世界でもっともわかりにくい国といえば、おそらく中国である。中国政府が公表するマクロ経済統計をみると、中国経済は至って健全に成長しているようにみえる。たとえば、これまでの３年間の中国経済の実質成長率は2023年5.2％、24年5％に達し、おそらく25年も５％成長になるだろう。しかし、経済は5％成長しているのに、なぜ完全雇用が実現できず、若者の失業率は高止まりしているのだろうか。オーソドックスな経済理論では、説明できない。
習近平政権になってから、中国社会がパワーダウンした理由
50代以上の中国人に「人生のなかでもっとも希望を持てたのはいつごろか」と聞くと、おそらく多くの人は1980年代と答えるだろう。実は、1980年代の中国経済はまだ離陸していなかった。では、なぜ多くの中国人は希望を持てたのだろうか。当時、改革・開放が始まったばかりだが、国が発展していく方向が少しみえてきた。しかも、言論の自由も少し出てきた。むろん、民主主義の国と比べることはできないが、その前の毛沢東統治の暗黒時代に比べれば、わずかな自由が付与されても、人々はかなりの幸せを感じ、希望を持てるようになった。
習近平政権になってから、政治、経済と社会に対する統制が著しく強化されている。言論の自由が奪われた社会から活力が急速に失われている。現在の中国社会を考察すると、すべては政府によって決まるようになっている。中国社会はパワーダウンしている。
