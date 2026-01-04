崩壊寸前の中国経済に専門家「実質GDP成長率は約５%なのに失業者が続出している」2025年、習近平が粛清を強化して軍幹部が大量追放された本当の理由

日中関係の屋台骨が揺らいでいる。その背景には、中国経済の暗い将来がある。中国の政治経済に詳しいエコノミストの柯隆氏は「習近平政権こそが、中国の経済成長の妨げになっている」という。2026年、中国経済はどうなるのかーー。第１回。