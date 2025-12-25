【ガンダム】「ハロ」デザインの可愛いアクセサリーが登場♪
ガンダムの世界観を取り入れたアパレルショップ「STRICT-G」から、『ガンダム』シリーズに登場するマスコットキャラクター「ハロ」のモチーフアクセサリーが新登場♪ キュートなハロを身に着けてファッションを楽しもう。
アパレルショップ「STRICT-G」から、「ハロ」をデザインに落とし込んだ可愛らしいアクセサリーが新登場！
「ハロ」は、アニメ『機動戦士ガンダム』シリーズに登場する、ボール型の自律型ロボット。可愛らしい目と耳のようなパーツが特徴的で、まるでペットのような懐っこさを感じさせる言動が魅力的なキャラクターだ。
ご紹介する新作「STRICT-G×JAM HOME MADEハロシリーズ」では、そんなハロの可愛らしさが存分に味わえるデザインアクセサリーを展開。
「TRICT-G JAM HOME MADE『機動戦士ガンダム』 ハロフェイスリング」はマスコットキャラクターのハロを限りなく設定画に近い形で再現。
まるで指先にハロが掴まっているかのような遊び心溢れるデザインで、愛らしい目と口のディテールをシャープに仕上げることで、メカニカルな存在感を楽しむことができる。
「STRICT-G JAM HOME MADE『機動戦士ガンダム』 ハロブレスレット」はハロを象徴する丸いフォルムと、半貴石のアベンチュリンビーズを組み合わせ、ハロのアイコニックな色合いを再現。ビーズに紛れるハロのお顔がとってもキュート。
「STRICT-G JAM HOME MADE『機動戦士ガンダム』 ハロフェイスネックレス」はペンダントトップにハロの姿が。シンプルながらアイコニックなデザインのネックレスはペアでのご使用もおすすめ♪
「STRICT-G JAM HOME MADE『機動戦士ガンダム』 ハロリング」は性別を問わずジェンダーレスに、ピンキーリングやペアリングにおすすめのアイテム。さり気なく指にハロをどうぞ。
「STRICT-G JAM HOME MADE『機動戦士ガンダム』 ハロピアス」はハロを耳にワンポイントで着飾ることができるシンプルデザイン。シルバーで落ち着いたデザインは普段遣いにもぴったり。
（C）創通・サンライズ
