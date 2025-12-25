警察官を装う手口の特殊詐欺で、先月、８０代の女性からキャッシュカードをだましとり現金１００万円を引き出したとして、鮭川村の介護士の５３歳の女が逮捕されました。

女は「お金が欲しくてSNSの闇バイトに応募した」と話しているということです。

詐欺と窃盗の疑いで逮捕されたのは鮭川村京塚の介護士の女（５３）です。女は先月、警察官を装う手口で寒河江市に住む８０代の女性からキャッシュカードをだましとりＡＴＭから現金１００万円を引き出し盗んだ疑いがもたれています。

犯行は複数人で行われ、女は女性からキャッシュカードを受け取り金を引き出す

詝受け子詝と詝出し子詝の役割でした。

女は女性の家にスラックスとブラウスの姿で刑事を装うようにして訪れていたということです。女は容疑を認めています。

警察によりますと、女はSNSで「その日6万円稼げた」という投稿を見つけダイレクトメールをしました。調べに対し、女は「お金が欲しくてSNS闇バイトに応募した」と話しているということでです。

警察は余罪の有無も含め調べを進めています。