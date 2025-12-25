業績絶好調でも「買ってはいけない株」がある、配当履歴でバレる“ドケチ企業”の正体

「小さく」始めてから

買い増しする

「この株はよさそうだし、割安感もある」と思えば、そこでとりあえず買って、その後も「やっぱりいい」と思ったら買い増します。

「自信がない」と思えば、そこで買うのをやめてしまいます。

利益を独り占めする

「ケチな企業」はNG

なお高配当株を選ぶとき、人によっては「この企業は業績がいいから、近いうちに増配する可能性が高い。そうなれば株価も上がるはず」と考えて買う人もいると思います。

私の場合は、過去の配当履歴をチェックして、「業績が上がっているのに増配しない株」は買いません。そんな銘柄を保有することは、私にとってストレスになるので、手を出さないのです。

「逃した魚」を追わない潔さ

もちろん、過去の配当履歴をチェックして「買わない」と決めた企業が、後に増配することも珍しいことではありません。でも、それは「結果論であり、仕方のないこと」と割り切っています。

【解説】資金を守りながら攻める「打診買い」の効用

「小さく買い始める」という方法は、投資の世界では「打診買い（だしんがい）」と呼ばれる、非常に理にかなったリスク管理術です。

いきなり全力で資金を投入してしまうと、予想が外れたときの精神的・金銭的ダメージが計り知れません。しかし、少額であれば、仮に下がっても「傷は浅い」ですし、逆に上がれば「利益が出る」という、どちらに転んでも納得できる状態を作れます。

まずは市場という水の中に「片足だけ」入れてみる。この軽やかさが、投資を長く続けるコツです。

「配当」は経営者の性格を映す鏡である

「業績が良いのに増配しない企業」を避けるという視点は、極めて重要です。なぜなら、配当政策には「経営者が株主をどう思っているか」という本音が色濃く出るからです。

利益を内部に溜め込むばかりで株主に還元しない企業は、いざという時にも株主を守ってくれない可能性があります。私たちが探すべきは、単にお金をくれる企業ではなく、利益の成長と共に配当も増やしてくれる、株主を「パートナー」として大切にする企業なのです。

「自分軸」を持つことが最大の利益になる

「買わなかった株が上がって悔しい」という感情は、投資家なら誰もが経験します。しかし、そこで焦って自分のルール（選定基準）を曲げて飛びつくと、大抵の場合は高値掴みで終わります。

「基準に合わないから買わなかった。その結果、株価が上がったとしても、それは自分には縁がなかっただけ」と割り切ること。この「見送る勇気」こそが、無駄な損失を回避し、本当に価値ある銘柄に出会うためのフィルターとなります。

市場には数千の銘柄があります。自分の網にかかった魚だけを、丁寧に釣り上げればよいのです。

