中森明菜、新曲発表＆ディナーショーで歌唱 「えっ新曲!?」「この上ない幸せ」と話題
歌手・中森明菜（60）が、デビュー以来初めて作曲を手がけた新曲「Merry Christmas, My Heart」を、24日に配信リリースした。約8年ぶりとなる新曲で、温もりのあるクリスマスソングに仕上がっており、ファンからは感激の声が多数寄せられている。
【写真】柔和な笑み！近影を公開した中森明菜
SNS上には「優しい歌声に癒される」「えっ新曲!?」「めっちゃ久々の新曲出しててびっくりした」「明菜ちゃんの新曲聴ける最高のクリスマス」「最高のクリスマス・プレゼント」など、喜びや驚きのコメントが並んでいる。
この新曲は、23日から開催されている8年ぶりのディナーショー『AKINA NAKAMORI Christmas DINNER SHOW 2025』でも初披露され、来場者を温かな歌声で魅了。幸運にもチケットを手にできたファンからは「最高でした」「この上ない幸せ」「最高の明菜ちゃんを見ることが出来た」などの感動の声が上がっている。
『AKINA NAKAMORI Christmas DINNER SHOW 2025』は、25日まで東京・東京ドームホテルで開催される。29日と30日には『AKINA NAKAMORI Year-end DINNER SHOW 2025』として大阪・ザ・リッツ・カールトン大阪でも開催される。公演ごとにSNSでも大きな反響を呼びそうだ。
