Âç¤­¤Ê¹¬Ê¡¤ò¸Æ¤Ó¤³¤à¥é¥Ã¥­ー¥µ¥¤¥ó¡ØÀ±Ìæ¡Ù¤È¤Ï¡ª¡©¡Ú¼êÁê¤Î¶µ²Ê½ñ¡Û

À±·Á¤Ç¸½¤ì¤ëÁê¤ò¥¹¥¿ー¡ÊÀ±Ìæ¡Ë¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿ー¤ÏÂç¤¤Ê¹¬Ê¡¤ò¸Æ¤Ó¤³¤à¥é¥Ã¥ー¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¿Í¤µ¤·»Ø¤Î²¼¤ÎÌÚÀ±µÖ¤Ë¸½¤ì¤ë¾ì¹ç¡Ê①¡Ë¤Ï¡¢¶¯¤¤¸þ¾å¿´¤ÈÅØÎÏ¤¬¼Â¤êÃÏ°Ì¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¡¢Ìô»Ø¤Î²¼¤ÎÂÀÍÛµÖ¤Ë¸½¤ì¤ë¾ì¹ç¡Ê②¡Ë¤Ï¡¢¿Íµ¤¡¦Ì¾À¼¡¦À®¸ù¡¦¶â±¿¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¾®»Ø¤Î²¼¤Î¿åÀ±µÖ¤Ë¸½¤ì¤ë¾ì¹ç¡Ê③¡Ë¤Ï¡¢»Å»ö¤ÎÀ®¸ù¤Ê¤É¤«¤éºâ±¿¤¬¾å¾º¤·¤Þ¤¹¡£·îµÖ¤Ë¸½¤ì¤ë¥¹¥¿ー¡Ê④¡Ë¤Ï¡¢ÁÏÂ¤À¡¢È¯ÁÛÎÏ¤ò³è¤«¤·¤ÆÆÈ¼«¤Î¤â¤Î¤ò³ÎÎ©¤·¤ÆÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë②¤ÎÂÀÍÛµÖ¤Ë¸½¤ì¤ë¥¹¥¿ー¤Ï¶â±¿¤ä¹¬Ê¡±¿¡¢À®¸ù±¿¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹ÂçµÈÁê¤Ç¤¹¡£
¡Ú½ÐÅµ¡Û¡Ø¿·ÈÇ ¼êÁê¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù Ãø¡§ÀÄÌÚÃÒ