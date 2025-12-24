¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ç¾®·¿·ÚÎÌ²½¡¢¼êÆþ¤ì¤¬´ÊÃ±¤Ë¡¡¥ì¥È¥ë¥ÈÀìÍÑÄ´Íý´ï
¥Ç¥¶¥¤¥ó²ÈÅÅ¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥¢¥Ô¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡ÊÂçºå»Ô¡Ë¤Ï¡¢¥ì¥È¥ë¥ÈÀìÍÑ¤ÎÄ´Íý´ï¡Ö¥ì¥È¥ë¥ÈÄâEX¡Ê¥¤¡¼¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ë ARM-115¡×¤ò2025Ç¯12·î²¼½Ü¤«¤é½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£
¥ì¥È¥ë¥È¥Ñ¥¦¥Á¤òÄã²¹¥Ò¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¢¤¿¤¿¤á
2021Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢½é²óÀ¸»ºÊ¬¤Î1200Âæ¤¬27»þ´Ö¤Ç´°Çä¤·¡¢22Ç¯1·î¤Î°ìÈÌÈÎÇä³«»Ï¤«¤éÎß·×Ìó7Ëü7000Âæ¤òÃ£À®¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö¥ì¥È¥ë¥ÈÄâ¡×¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£
½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤ÈÈæ¤Ù¡¢ÂÎÀÑ¤ÇÌó20¡ó¤Î¾®·¿²½¡¢½Å¤µ¤ÏÌó50¡ó¤Î·ÚÎÌ²½¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Äì³¸¤ò¼è¤ê³°¤»¤ë¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤·¡¢¼êÆþ¤ì¤¬¤è¤ê´ÊÃ±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅêÆþ¸ý¤ò¤Õ¤µ¤°³¸¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢ÉÔ»ÈÍÑ»þ¤Î¥Û¥³¥ê¤Ê¤É¤Î¿¯Æþ¤òËÉ¤¤¤Ç±ÒÀ¸Åª¤ËÊÝ´É¤Ç¤¤ë¡£
¥ì¥È¥ë¥È¿©ÉÊ¤Î¥Ñ¥¦¥Á¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞËÜÂÎ¤ËÅêÆþ¤·¡¢ÆâÍÆÎÌ¤Ë±þ¤¸¤Æ¤Ä¤Þ¤ß¤ò²ó¤·¡¢Ä´Íý´°Î»¤Î¥Ù¥ë¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¤é½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡£Äã²¹¥Ò¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ëÇ®ÅÁÆ³¤Ç¤¢¤¿¤¿¤á¤ë¤¿¤á¡¢¥¬¥¹¤ä¤ªÅò¡¢¥é¥Ã¥×¤ÏÉÔÍ×¡£ÅÅ¸»¤¬¤¢¤ì¤ÐÄ´Íý²ÄÇ½¤À¡£
ºÒ³²»þ¡¢ÅÅµ¤¤Ï¤Û¤«¤Î¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤ËÈæ¤ÙÉüµì¤¬Áá¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¡¢Ëü¤¬°ì¤ÎºÝ¤Ë¤âÊØÍø¤Ë»È¤¨¤ë¡£
¥«¥ì¡¼¤Î¤Û¤«¡¢µíÐ§¤äÃæ²ÚÐ§¤Ê¤É¤ÎÐ§¤â¤Î¤ä¥Ñ¥¹¥¿¥½¡¼¥¹¡¢ÁÚºÚ¤Ê¤É¡¢¥Ñ¥¦¥ÁÆþ¤ê¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥ì¥È¥ë¥È¿©ÉÊ¤Î¤¢¤¿¤¿¤á¤Ë¤â»È¤¨¤ë¡£
»²¹Í²Á³Ê¤Ï7700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£