冷凍おかずが自主回収、「通常とは異なる臭いと成分」 トロナジャパン「おかず三昧 海老といかのひとくち揚げ」
トロナジャパンは24日、同社が販売する「おかず三昧 海老といかのひとくち揚げ」の自主回収を発表した。回収対象個数は11万320袋（1379ケース）となる。
「おかず三昧 海老といかのひとくち揚げ」自主回収の告知
発表で「【自主回収】トロナジャパン「おかず三昧 海老といかのひとくち揚げ」自主回収のお詫びとお知らせ」と題し、「一部商品において、本来の風味と異なる商品の流通が判明しました」と説明。「製造工場内にて原因調査を行い、ご指摘をいただいた商品と同じロットを分析したところ、通常商品とは異なる臭いと成分を検出しました」とつづった。
なお現時点で、対象商品の購入者から健康被害の連絡は受けていないという。同社は「しかしながら、万全を期して対象商品を自主回収させていただきます」とし、「お客様および販売店様には、多大なるご迷惑をおかけいたしますこと深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
