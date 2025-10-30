ニューストップ > IT 経済ニュース > 経済総合ニュース > 無印良品が「ルームフレグランススプレー」約60万本回収 一部から雑… 無印良品 自主回収・リコール 時事ニュース 日テレNEWS NNN 無印良品が「ルームフレグランススプレー」約60万本回収 一部から雑菌検出 2025年10月30日 18時18分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 無印良品は「ルームフレグランススプレー」11種類を自主回収する 製造工場の衛生管理が不十分で、雑菌が検出されたという 通常使用で健康被害が生じる可能性は低く、現時点で被害の申し出はないそう 記事を読む おすすめ記事 フジ「酒のツマミ…」年内で終了へ 大悟“怒り”の降板 松本コスプレお蔵入り納得いかず 2025年10月30日 1時56分 「マナーとして大丈夫なのか」と心配の声も…佳子さま“脱帽ファッション”に込められた「姉の眞子さんから受け継ぐ」日本の伝統文化への思い 2025年10月30日 7時15分 阪急西宮北口駅のトイレで男子高校生の尿をすくって飲み… 「ありがとう」と言って立ち去ったか 介護士の男（57）を逮捕 逮捕容疑は建造物侵入 2025年10月30日 16時5分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 「誰にモノ言ってる」積丹町町議がクマ猟友会にパワハラ発言か、“出動拒否”で町民を危険に晒した責任 2025年10月29日 16時0分