「部下やメンバーに仕事を任せられるようになった」

「同期より先に出世することができた」

そんな感想が届いているのが、安藤広大氏の著書『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』『パーフェクトな意思決定』シリーズ四部作だ。これまで4500社以上の導入実績があるマネジメント法「識学」をもとに、ビジネスの現場で「数字に強くなれる」「仕組みで解決できる」という思考法を授ける本シリーズは、さまざまな企業・業界・個人から圧倒的な支持を集めている。この連載では、全ビジネスパーソンに必須の「リーダーシップ」のあり方について指南する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

「検討します」が生む空気

会議や打ち合わせの場で、やたらと「いったん検討します」と繰り返す人がいます。

一見、前向きで柔軟に聞こえる言葉ですが、実はその場で何も決めず、責任を回避する「便利な逃げ言葉」になっていることが多いのです。

しかも、こうした発言を多用する人ほど、自分では何も動かず、次の会議でも同じように「持ち帰ったまま」になっていることが珍しくありません。

なぜ「検討」は出世ブレーキになる？

出世する人としない人の差は、決断と実行の差です。

どんなに優秀な分析や意見を述べていても、「で、あなたはどうしたいのか？」「次に何をするのか？」が明確でなければ、組織の意思決定を担う存在とは見なされません。

『リーダーの仮面』という本では、次のように書きました。

リーダーの役割は「意思決定」です。

いかなる組織も、最終的には誰かが決めないと前には進みません。

決めないという選択肢は、組織にとって最悪です。

中途半端な検討は、何も決めないことと同じです。

――『リーダーの仮面』より

つまり、「検討」を繰り返すだけで何も動かさない人は、組織にとって「時間泥棒」であり、自分の価値を下げてしまっているのです。

出世する人は「決めて、動く」

では、出世する人は会議で何をしているのでしょうか？

それは、「決める」ことです。完璧な情報が揃っていなくても、今ある材料で仮説を立て、「まずはこう進めてみよう」と方向性を打ち出す。

進めながら修正する前提で判断を下し、動き出す力を持っています。

また、判断が必要な時に「誰かが決めてくれるのを待つ」のではなく、自ら「では、こうしてみませんか？」と提案する主体性もあります。

そうした態度が信頼され、やがて役職も任されるのです。

「検討病」から脱するには？

「とりあえず検討します」が口癖になっている人は、まず「その場で小さくても何かを決める」ことを意識してみてください。

そして、決めたら即行動。

「決断と実行」をセットにする習慣こそが、出世できる人材に必要な思考と行動です。

出世したいなら、会議の場で「自分がどう動くか」を言葉にしましょう。

リーダーは仮面をかぶりましょう。意思決定の責任を引き受ける覚悟が、組織の未来を切り拓きます。

（本稿は、『リーダーの仮面』の著者・安藤広大氏が書き下ろしたものです）

安藤広大（あんどう・こうだい）

株式会社識学 代表取締役社長

1979年、大阪府生まれ。2002年、早稲田大学を卒業後、NTTドコモ、ジェイコムホールディングス、ジェイコム取締役営業副本部長を経験。プレイングマネジャーとして「成長しないチームの問題」に直面し悩んでいたときに「識学」に出合い、2013年に独立。多くの企業の業績アップに貢献した。2015年、株式会社識学を設立。わずか4年足らずで上場を果たし、これまで9年間で約4500社に識学メソッドが導入されている。著書にシリーズ累計178万部を突破した『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』（ダイヤモンド社）がある。『パーフェクトな意思決定』はシリーズ最新刊。