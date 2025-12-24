NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（2025年度後期）で、物語の流れに新しい風を入れてくるのが、シャーロット・ケイト・フォックス演じるイライザ・ベルズランドだ。アメリカで活躍する女性記者で、ヘブン（トミー・バストウ）の同僚でもある。彼に日本行きを勧めた“導き手”として、ここから物語の核に関わっていく役どころであり、シャーロット本人も「これまであまり演じたことがなかったような役」と語っている（※1）。

シャーロット・ケイト・フォックスと聞いて、多くの人が思い浮かべるのは、朝ドラ『マッサン』（2014年度後期）だろう。朝ドラ初の外国人ヒロインとして抜擢された彼女は、亀山政春（玉山鉄二）の妻・亀山エリーを演じ、日本で暮らす日々の喜びや戸惑いを、1年かけて丁寧に積み重ねていった。異国で暮らすことは、言葉や習慣の違いだけでなく、周囲との距離の取り方ひとつにも悩みがつきまとう。それでもエリーは、立ち止まるのではなく、少しずつ言葉を覚え、人との関係を築き直しながら、この場所で生きる選択を続ける。視聴者が心を動かされたのは、国際結婚のドラマというより、分からない土地で暮らしを築いていく人のリアリティだった。

そのリアリティを支えたのが身体の使い方だ。日本語が完璧に滑らかでない場面も、エリーが必死に言葉をつかもうとする姿と自然につながっていた。だからこそ、少したどたどしく聞こえる瞬間さえ、弱さではなく、気持ちの切実さとして届く。朝ドラが得意としてきた成長の物語に、異文化の戸惑いや学びの積み重ねが重なり、エリーの一歩一歩が物語を前へ進める力になっていった。

『マッサン』以降も、シャーロットは日本国内で出演作を重ねてきた。朝ドラ『べっぴんさん』（2016年度後期）では、ヒロインのすみれ（芳根京子）が子ども服作りを始めるきっかけを与えるエイミー・マクレガー役で登場し、朝ドラの世界の中で価値観を受け渡す役割を担った。さらに『ドクターX～外科医・大門未知子～』（2012年～／テレビ朝日系）では、世界レベルの腕を持つ外科医ナナーシャとしてゲスト出演。献身的な妻というイメージとは違い、プロとしての矜持と倫理を背負う人物として存在感を放った。NHK大河ドラマ『いだてん～東京オリムピック噺～』で演じた大森安仁子（アニー・バロウズ・シェプリー）も、厳しさと愛情が同居する教育者で、文化の違いを教える側の責任として引き受ける役どころだった。

■シャーロット・ケイト・フォックの振れ幅を決定づけた『シカゴ』 その振れ幅を決定づけたのが、ミュージカル『シカゴ』（2015年）でのロキシー・ハートだろう。欲望や計算で世間の視線を集めようとするロキシーは、まっすぐさで愛された『マッサン』のエリーとは、立ち位置がまったく違う。歌・ダンス・芝居を同時に求められる舞台で、シャーロットは親しみやすいヒロイン像に寄りかからず、観客の視線を引きつける存在感で勝負してみせた。朝ドラで築いたイメージを守るのではなく、別の表現へつなげ直した転機として、『シカゴ』は象徴的な1本になっている。

だからこそ、『ばけばけ』のイライザが面白い。『マッサン』のエリーのように「誰かを支える」立場にとどまるのではなく、世界を飛び回る記者として、まず自分の仕事と知性で立っている人物だからだ。さらに彼女は、ヘブンに日本行きを勧めた役割を担う。物語の中では、そのひと言がヒロインを含めて登場人物たちの運命を動かすきっかけになる。そして見方を変えれば、シャーロット自身が『マッサン』で日本へ踏み出したあの一歩と重なる部分もある。

本人は本作について「5年ぶりにお芝居をする」機会だと話し、その間に出産を経験したことで、自分の中に生まれた変化を芝居に生かしたいとも語っている（※2）。『マッサン』のころの彼女には、未知の環境へ勢いよく飛び込んでいく若さが、そのままエネルギーとして表れていた。そこから年月を重ね、生活者としての時間を積み上げた今、イライザの自立した強さは、より現実味のある形で描かれていくだろう。その説得力こそ、復帰作の見どころになるはずだ。

『ばけばけ』は、怪談を手がかりに、国や言葉の違いを越えて人が通じ合う瞬間を描こうとする作品だ。そこでイライザは、異文化をつなぐ役目を担うだけでなく、自分の仕事と意志で道を選ぶ女性として描かれる。『マッサン』で親しまれた彼女の印象を踏まえた上で、今回は別の角度からシャーロットの魅力が見えてくるはずだ。物語に合流するイライザが、どんな存在感で作品を動かしていくのか、楽しみだ。

