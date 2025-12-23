２３日放送のＴＢＳ系報道番組「Ｎスタ」（月曜〜金曜・午後３時４９分）では、「秒スタ」のコーナーでマンション価格の高騰について取り上げた。

番組では、不動産経済研究所調べの東京・神奈川・埼玉、千葉の４都県での新築マンションの平均価格が９１８１万円（１戸あたり、１１月調べ）であることを紹介。エリア別では東京２３区が１億２４２０万円、東京都下が６３８４万円、神奈川６２３０万円、埼玉６９４７万円、千葉５７２７万円となった。

キャスターを務める出水麻衣アナウンサーは「都心の価格高騰、まだまだ続いていきそうですね。（街の声でも）賃貸か持ち家かは永遠のテーマのようです」とコメント。

「私自身も悩んでるんです。井上さんはどうですか？」と井上貴博アナに問いかけ。井上アナが「『今が買いです』と言われ続けた１０年ですね」と苦笑すると「そう思えば、『あの時、手を出しておけば』と思いますよね」と出水アナ。

不動産専門家の「マンション価格はしばらく上がり続ける。一方で予測は難しいが、政府の金融政策などに伴い、価格が落ち着く可能性も…」という分析を紹介し、「どっちなんでしょうか？」と首をかしげていた。