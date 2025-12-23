ビットコインが反落 ９万ドル台は維持できず ビットコインが反落 ９万ドル台は維持できず

＊ビットコイン（ドル）（NY時間07:27）（日本時間21:27）

87659.06（-570.98 -0.65%） 高88887.56 安87011.38

円建参考値 1367万2184円（-89056 -0.65%）



＊イーサ（ドル）

2959.10（-27.88 -0.93%） 高3034.20 安2944.70

円建参考値 46万1531円（-4348 -0.93%）



＊ＸＲＰ（ドル）

1.8993（+0.0031 +0.16%） 高1.9092 安1.8731

円建参考値 296.23円（+0.48 +0.16%）



本日のビットコインは反落。前日は一時９万ドル台を回復する場面が見られていたものの、その水準を維持できていない。９万ドルを超えると長期保有者の戻り待ちの売りなども観測される中、暗号資産市場は依然として上値に慎重なようだ。



米株式市場が買い戻しされるなど、雰囲気に改善も見られているものの、暗号資産市場はその流れに乗れていない模様。



投資家はＦＲＢの利下げ期待を変える可能性のある一連の米経済指標の発表を控え、慎重姿勢を強めている。本日はこのあと、発表が遅延していた第３四半期のＧＤＰが公表されるほか、鉱工業生産、コンファレンスボード消費者信頼感指数の発表も予定されている。



クリスマス休暇を控えた市場がこれらを受けて、どのような反応を示すか確認したい意向も強いようだ。クリスマス週で次第に市場参加者も減少してくる中、ボラティリティーが高まる可能性は留意される。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

