去年芸能界デビューした女優が、スタジオで「脱いじゃっていいですか？」と大胆提案。MCの芸人を動揺させる場面があった。

【映像】8頭身美女の生着替えの様子

他人の不幸や失敗する姿を見て、メシがうまく感じることを表す「メシウマ」。このネットスラングから着想を得て誕生した番組『メシウマ 〜COUNT DOWNドッキリ〜』#4が、12月23日に配信された。

番組内の“メシウマ新入社員”として今回は、2024年7月にデビューし、グラビアや映画などで活躍する蒔埜（まきの）ひな（21）が登場した。身長165cmの8頭身スタイルの持ち主で、「Miss Oriental 2023」では8冠を達成、高校時代には春高バレー出場というアスリートの一面も持つ。

蒔埜の登場に、MCの岡野陽一と相席スタート・山添寛は「確かに！」「顔小っちゃいしスラっとしてる」と、作業着姿からもわかる抜群スタイルを称賛する。

すると、蒔埜は「ちょっとスタイルに自信があるので……脱いじゃってもいいですか？」と、スタジオでの生着替えを自ら提案。この予想外の言葉に2人は一瞬固まると、岡野が「見ていいんですか……？」と質問返し。さらに山添は「こっちも1個お願いあんねんけど、タバコ吸ってもいいですか？」とお願いし、“至福の一服”とともにその様子を堪能していた。（ABEMA『メシウマ 〜COUNT DOWNドッキリ〜』より）