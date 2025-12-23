『BEASTARS FINAL SEASON』最終章2026年3月配信！ 主題歌はSEVENTEEN
肉食獣と草食獣の共存する世界で、本能と向き合う若き獣たちの群像劇。大人気「動物版、青春群像劇」アニメ『BEASTARS FINAL SEASON』の最終章となるPart2が、2026年3月Netflixにて独占配信スタート！ 併せて、レゴシとハルの軌跡をたどるメインPVが公開され、ED主題歌はSEVENTEENが担当することが発表された。
数々のマンガ賞を受賞し全世界累計発行部数1000万部を超える傑作コミック『BEASTARS』（板垣巴留・秋田書店『少年チャンピオン・コミックス』刊）を原作とし、日本屈指のCGアニメスタジオ・オレンジが制作したアニメ『BEASTARS』。
同アニメシリーズは、2019年の第1期放送以降国内外で高い評価を獲得しており、第1期は各種プラットフォームにて好評配信中。第2期は2026年1月5日より各種プラットフォームにて見放題配信予定。完結編の前章となる『BEASTARS FINAL SEASON』Part1は、2024年12月よりNetflixで独占配信されている。
そして、ついにシリーズ最終章となる『BEASTARS FINAL SEASON』Part2のNetflix独占配信開始が2026年3月に決定！ 併せてED主題歌とともにメインPVが発表された。
メインPVでは、2019年放送の第1期2021年放送の第2期、そして2024年に配信されたFINAL SEASON Part1の映像を織り交ぜ、レゴシとハルの足跡を振り返りながら、最終章における二匹の成長と関係性、そして迫りくるメロンという脅威について描かれている。
最終章Part2は2026年3月に配信されることも発表され、さらに記念すべき最終シーズンのED主題歌をK-POPのみならず、世界のポップミュージックシーンを代表する13人組グループSEVENTEENが担当することも発表された。
ED主題歌『Tiny Light』はダイナミックで力強いエネルギーと、どんな困難が訪れても君を絶対に手放さないという真摯な想いが感じられる一曲となっているので、どうぞお楽しみに。
（C）板垣巴留（秋田書店）／東宝
