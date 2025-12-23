投資で爆損の水谷隼、どれくらいトータル負けた？ 隠さず発表でスクショも公開
東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が21日、『新R25チャンネル』のYouTube動画に出演し、今年の投資で爆損した額を発表した。
【画像】気になる損したトータル金額！水谷隼の2025年の取引スクショ
水谷と言えば過去にFX取引で1000万円を超える含み益があったことを報告するなど、爆益を出していたが後日、FX取引で預託保証金不足（追証）が発生。また、別の日には取引画面を公開した際、総合計評価損益は「＋10,439,000」と表示されており、「売り利確」と大きな利益を出していたが、その後、株取引で100万円以上の損を出した画像を投稿するなど、安定しないトレードを繰り返している。
2024年の投資では「都内で家が買えるくらい」の損失を出したが、2025年は「何が買えるくらい負けたのか？」と負け前提で話が進むと、水谷は「先週、レクサスを見に行ったんですよ。パンフレットを見ていたら、あれ？今年投資をしていなかったら、一番良いレクサスLS買えていた。今は家とLS分くらいトータルで負けている」と嘆き。2025年は高級車のレクサスLSが買えるくらい負けたことを伝えた。
また、自身のXでは株で爆損した際のスクショを投稿し、そこには「マイナス1037万5669円」と表示されている。
【画像】気になる損したトータル金額！水谷隼の2025年の取引スクショ
水谷と言えば過去にFX取引で1000万円を超える含み益があったことを報告するなど、爆益を出していたが後日、FX取引で預託保証金不足（追証）が発生。また、別の日には取引画面を公開した際、総合計評価損益は「＋10,439,000」と表示されており、「売り利確」と大きな利益を出していたが、その後、株取引で100万円以上の損を出した画像を投稿するなど、安定しないトレードを繰り返している。
また、自身のXでは株で爆損した際のスクショを投稿し、そこには「マイナス1037万5669円」と表示されている。