アカチャンホンポ、2025年「赤ちゃんの名前ランキング」発表 「湊」「翠」など一文字ネームが人気 「今年を表す漢字1文字」も
アカチャンホンポ（株式会社赤ちゃん本舗）は23日、「2025年生まれ赤ちゃんの命名・名前ランキング」を発表した。今年は名前ランキングと合わせて、子育てママ・パパに聞いた「2025年子育てをする中で感じた今年を表す漢字」についても調査した。
【男女別】2025年「赤ちゃんの名前ランキング」
■2025年生まれ 名前ランキング
2025年の名前ランキングでは、男の子「湊」（みなと）、女の子「翠」（すい）が1位を獲得。男の子・女の子ともに一文字ネームが多いことや、「凪」「翠」「葵」「葉」「菜」のように自然をイメージする名前が多くランクイン。
男の子では3位「結翔」（ゆいと）、4位「陽翔」（はると）など、近年のランキングで常連となった、大谷翔平選手の「翔」の字を使った「と」止めネームも人気が高い傾向となった。
女の子では1位の「翠」（すい）のように、2音で構成された響きを大事にした名前が3つランクイン。女の子「翠」（すい）は2005年から発表しているアカチャンホンポの名前ランキングで、初めての1位に。アンケート回答では、「翡翠の石言葉が幸福なので、幸せに成長してほしい」との想いや、翡翠の透明感のある清らかなイメージをが好まれている傾向がみられる。
■読みランキング
男の子の読みでは、「はると」、「みなと」、「あおと」、「ゆいと」など、「と」で終わる名前の人気が顕著。「はると」は2019年から7年連続で1位にランクイン。女の子の読みでは、「つむぎ」が昨年の2位から1位へランクアップした。「さな」「みお」「めい」など、2音の読みが多いのも最近のトレンド傾向となっている。
■漢字ランキング
男の子の漢字では「翔」「斗」の「と」と読む字が人気。女の子の漢字では、昨年7位だった「乃」が1位に。「莉」や「花」「菜」など、花や植物を表す漢字が好まれている。
■子育てママ・パパが選ぶ「今年を表す漢字1文字」
子育てママ・パパ（6053人）に聞いた、2025年子育てをしている中で感じた「今年を表す漢字1文字」も発表。
もっとも多く回答された「幸」は2年連続1位に。生まれてきた子どもを見て、成長していく我が子を見て、幸せを感じる方が多かった。とにかく可愛い、愛おしいというコメントが多く、家族の愛情を感じる傾向に。3位「忙」や、2024年10位から7位にランクインした「眠」などは、日々の子育ての多忙さ、大変さが表れている。
予想以上にさまざまなことが起こったり、時間に追われたりと環境の変化もあるが、同時に子育ての中で感じた「愛」や「笑」のような楽しさがあることも物語っている。8位には「癒」もランクインしている。
＜ママ・パパの選んだ理由コメント＞
【幸】
・無事に産まれてくれたので。
・家族が増えたことによって幸せが増えたから。
・かわいい我が子との一瞬一瞬が幸せな時間。
・大切な人と結婚した、大切な人との子どもに出逢えた。
【愛】
・こんなにも我が子は愛おしいのだと感じたから。
・お腹にいたときから愛情は膨らんでいたけど、出産したら、何よりも愛おしく感じた。
・みんなから愛されてる。
・なかなか授からなかった私たちにはとても愛しい存在です！
【忙】
・とにかく忙しい！自分の時間が取れない。
・毎日あっという間で忙しく毎日が過ぎてしまったので。
・2人育児でバタバタと時間が過ぎていく。
・ミルクや離乳食をあげたりバタバタしていたら、気づいたらあっという間に1日が終わっているから…。
【眠】
・頻回の授乳による寝不足。
・妊娠中から眠ることができなかったのに生まれてからも更に眠くなったから。
・子どもがなかなか眠らないので大変。
・細切れ睡眠大変！
【調査概要】
「2025年生まれ赤ちゃんの命名・ 名前ランキング」【調査概要】
調査期間：2025年11月21日（金）〜11月28日（金）
調査方法：インターネット調査
対象：アカチャンホンポ会員（生年月日が2025年1月1日〜2025年12月15日の子ども）
調査人数：6085人（男の子3,104人、女の子2,981人）
【男女別】2025年「赤ちゃんの名前ランキング」
■2025年生まれ 名前ランキング
2025年の名前ランキングでは、男の子「湊」（みなと）、女の子「翠」（すい）が1位を獲得。男の子・女の子ともに一文字ネームが多いことや、「凪」「翠」「葵」「葉」「菜」のように自然をイメージする名前が多くランクイン。
女の子では1位の「翠」（すい）のように、2音で構成された響きを大事にした名前が3つランクイン。女の子「翠」（すい）は2005年から発表しているアカチャンホンポの名前ランキングで、初めての1位に。アンケート回答では、「翡翠の石言葉が幸福なので、幸せに成長してほしい」との想いや、翡翠の透明感のある清らかなイメージをが好まれている傾向がみられる。
■読みランキング
男の子の読みでは、「はると」、「みなと」、「あおと」、「ゆいと」など、「と」で終わる名前の人気が顕著。「はると」は2019年から7年連続で1位にランクイン。女の子の読みでは、「つむぎ」が昨年の2位から1位へランクアップした。「さな」「みお」「めい」など、2音の読みが多いのも最近のトレンド傾向となっている。
■漢字ランキング
男の子の漢字では「翔」「斗」の「と」と読む字が人気。女の子の漢字では、昨年7位だった「乃」が1位に。「莉」や「花」「菜」など、花や植物を表す漢字が好まれている。
■子育てママ・パパが選ぶ「今年を表す漢字1文字」
子育てママ・パパ（6053人）に聞いた、2025年子育てをしている中で感じた「今年を表す漢字1文字」も発表。
もっとも多く回答された「幸」は2年連続1位に。生まれてきた子どもを見て、成長していく我が子を見て、幸せを感じる方が多かった。とにかく可愛い、愛おしいというコメントが多く、家族の愛情を感じる傾向に。3位「忙」や、2024年10位から7位にランクインした「眠」などは、日々の子育ての多忙さ、大変さが表れている。
予想以上にさまざまなことが起こったり、時間に追われたりと環境の変化もあるが、同時に子育ての中で感じた「愛」や「笑」のような楽しさがあることも物語っている。8位には「癒」もランクインしている。
＜ママ・パパの選んだ理由コメント＞
【幸】
・無事に産まれてくれたので。
・家族が増えたことによって幸せが増えたから。
・かわいい我が子との一瞬一瞬が幸せな時間。
・大切な人と結婚した、大切な人との子どもに出逢えた。
【愛】
・こんなにも我が子は愛おしいのだと感じたから。
・お腹にいたときから愛情は膨らんでいたけど、出産したら、何よりも愛おしく感じた。
・みんなから愛されてる。
・なかなか授からなかった私たちにはとても愛しい存在です！
【忙】
・とにかく忙しい！自分の時間が取れない。
・毎日あっという間で忙しく毎日が過ぎてしまったので。
・2人育児でバタバタと時間が過ぎていく。
・ミルクや離乳食をあげたりバタバタしていたら、気づいたらあっという間に1日が終わっているから…。
【眠】
・頻回の授乳による寝不足。
・妊娠中から眠ることができなかったのに生まれてからも更に眠くなったから。
・子どもがなかなか眠らないので大変。
・細切れ睡眠大変！
【調査概要】
「2025年生まれ赤ちゃんの命名・ 名前ランキング」【調査概要】
調査期間：2025年11月21日（金）〜11月28日（金）
調査方法：インターネット調査
対象：アカチャンホンポ会員（生年月日が2025年1月1日〜2025年12月15日の子ども）
調査人数：6085人（男の子3,104人、女の子2,981人）