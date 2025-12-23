2025年11月21日（金）から、北海道白糠町のふるさと納税返礼品として『特製昆布たれで漬け込む完熟いくら』の受付が開始されています。

「シラリカ」とは、アイヌ語で“岩磯のほとり”を意味する言葉です。白糠町は、海とともに生きる自然豊かなまち。その恵みを一粒に凝縮したような贅沢が、『シラリカいくら（生）』には詰まっています。

製造を担うのは、地元の水産加工メーカー『広洋水産』。太平洋やオホーツク海で水揚げされた鮭の卵を取り出して洗浄後、わずか30分以内に凍結することで、驚くほどの鮮度を保ちます。一粒一粒が放つ輝きは、白糠町の自然と職人の技の結晶です。

『北海道 椒房庵』は、地域に根ざし本物のモノづくりを追求する『久原本家』グループの中で、北海道の厳選された海産物にこだわった商品を展開するブランドです。北海道の海の宝を原石として、三十年以上に亘って極め続けてきた味づくりの技を注ぎ込み、“海の宝石”に磨き上げます。

今回の『シラリカいくら』と『北海道 椒房庵』のコラボレーションでは、9～10月に水揚げされた、うまみが最も凝縮する時期の完熟いくらを厳選。これに、日高昆布・棹前昆布・かつおを合わせた特製昆布たれがセットになっています。

詳細情報

特製昆布たれで漬け込む完熟いくら

セット内容：シラリカいくら（生） 250g、特製昆布たれ70g

受付開始日：2025年11月21日（金）～

お申し込み：北海道白糠町ふるさと納税サイト

北海道Likers編集部のひとこと

“海の宝石”がふるさと納税返礼品として登場！

まずは何もつけず、『シラリカいくら』そのものの味わいを楽しむのがおすすめ！ 味付けをしていない生いくらは、市場ではほとんど出回らない希少な存在です。その後は、特製昆布たれに漬け込んで自家製『いくら漬け』をつくってみて。

食べる前日に漬けることで、家庭でしか味わえない、繊細で新鮮な“できたてのいくら漬け”を体験することができますよ◎

文／北海道Likers

