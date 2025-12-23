Eテレ『みいつけた！』コッシー・サボさん・スイちゃんが “おしゃべり” マスコットに♪
NHK Eテレ『みいつけた！』の人気キャラクターたちがおしゃべりする『みいつけた！ おしゃべりマスコット』がプライズに登場！ コッシーのあの台詞が聞けちゃうよ♪
☆『みいつけた！』のキャラクターたちのおしゃべりマスコットをチェック！（写真4点）＞＞＞
4歳ごろから楽しみながら学べるEテレ番組『みいつけた！』は、イスの男の子「コッシー」と人間の女の子「スイちゃん」、サボテンの「サボさん」が織りなす教育的エンターテインメント番組。その他にも様々な個性的なキャラクターが登場し、愉快な歌やダンスを様々なことを学びながら楽しむことができる。
このたび、本番組のキャラクターたちの限定プライズ用景品「みいつけた！ おしゃべりマスコット」が登場。
「コッシー」、「スイちゃん」、「サボさん」のお腹や座面を押すとおしゃべりしちゃいます♪
おしゃべり内容は、以下の通り。
コッシーは「オイーッス、コシコシ、コッシーでーす！ ライスがだいすきっスー」。
スイちゃんは「スイでーす！ うたとダンスがだいすきだよ〜」。
サボさんは「サボさんだぜ〜！ みんなのことがだいすきだぜ！」。
番組でよく聞く台詞を、可愛いマスコットでお手元でお楽しみいただける。
「モーリーファンタジー」「PALO」をはじめとするアミューズメント施設、オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」にて12月26日（金）より順次展開されるのでぜひゲットしてみてね！
