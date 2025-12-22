『ハイキュー!!!!バケモノたちの行くところ』2027年公開！ 「烏野VS鴎台／日向VS星海」2つの熱戦
同日・同会場での2つの熱戦を描く、『劇場版ハイキュー!!!! VS 小さな巨人』スペシャルアニメ『ハイキュー!!!!バケモノたちの行くところ』が、2027年に公開されることが決定した。
集英社『週刊少年ジャンプ』にて2012年2月から8年半に渡って連載され、コミックスの累計発行部数は7500万部を突破している、バレーボールに懸ける高校生たちの熱い青春ドラマが人気を博したスポーツ漫画の金字塔、古舘春一による『ハイキュー!!』。
この傑作を原作とするテレビアニメシリーズは2014年からスタートし、2020年12月までにシリーズ第4期まで制作・放送され、原作読者のみならず国内外のアニメファンを熱狂と感動に巻き込んだ。
2024年2月に公開された『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』は、烏野高校と因縁のライバルである音駒高校の対決と熱いドラマが描かれ、世界興行収入200億円を超える大ヒットを記録。
また『日本アカデミー賞』優秀アニメーション作品賞を受賞し、いま最も勢いのあるスポーツアニメとして話題となった。
そして、2025年3月に開催されたアニメ10周年プロジェクトのフィナーレを飾るイベントで、待望の続編となる『劇場版ハイキュー!! VS 小さな巨人』の制作決定。ついに、原作のストーリーの核となる試合、烏野VS鴎台、日向VS星海の ”小さな巨人” 対決が描かれることとなる。
さらに、同じく春高で相まみえる梟谷学園高校VS狢坂高校のスペシャルアニメ『ハイキュー!! バケモノたちの行くところ』の制作も決定！ アニメ本編新作カットの原画を用いた新たなPVとウォーミングアップビジュアルが公開された。
春高準々決勝へと互いに駒を進めた烏野高校と梟谷学園高校。同日に東京体育館で行われる準々決勝2試合を描いた本2作品は、共に2027年に公開される。
アニメ本編で実際に使用される原画カットを用いた新たなPVとビジュアルは、日向翔陽と木兎光太郎の高揚感に満ちた目が印象的に描かれ、 ”ウォーミングアップビジュアル” と名付けられた通り、今まさに試合が開始されるような勢いが感じられる構成となっている。
鋭意制作中の本作の続報にご期待ください！
（C）2027「ハイキュー!!」製作委員会 （C）古舘春一／集英社
