¥°¥ë¡¼¥×BTS¡ÊËÉÃÆ¾¯Ç¯ÃÄ¡Ë¤Î¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¤Î¼«Âð¤ËÌµÃÇ¤Ç¿¯Æþ¤ò»î¤ß¤¿ÆüËÜ¿Í½÷À¤¬¡¢½»µï¿¯Æþ¤Îµ¿¤¤¤ÇÎ©·ï¤µ¤ì¡¢ÁÜºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
22Æü¡¢¥½¥¦¥ëÎµ»³¡Ê¥è¥ó¥µ¥ó¡Ë·Ù»¡½ð¤Ï¡¢½»µï¿¯ÆþÍÆµ¿¤ÇÁÜºº¤·¤Æ¤¤¿50Âå¤ÎÆüËÜ¿Í½÷ÀA¤ò16Æü¤ËÎ©·ï¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¹ðÁÊ¿ÍÂ¦¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥È¡¼¥¥ó¥°½èÈ³Ë¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤âÊ»¤»¤ÆÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤âÁÜºº¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¿Í½÷ÀA¤Ï¡¢Àè·î12¡Á14Æü¤Î´Ö¡¢¥½¥¦¥ëÎµ»³¶è¤Ë¤¢¤ë¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¤Î¼«Âð¤Ç¡¢¸¼´Ø¥É¥¢¤Î¥í¥Ã¥¯ÁõÃÖ¤ò²¿ÅÙ¤â²¡¤¹¤Ê¤É¤·¤Æ¿¯Æþ¤ò»î¤ß¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·Ù»¡¤Ï¡¢¹ðÁÊ¤¬¼õÍý¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢½»µï¿¯ÆþÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¤·A¤Ï¸½ºß¡¢´Ú¹ñÆâ¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Èïµ¿¼Ô¤Ø¤Î»ö¾ðÄ°¼è¤Ï¤Þ¤À¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£·Ù»¡¤Ï¡¢A¤¬ºÆ¤Ó´Ú¹ñ¤ËÆþ¹ñ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤À¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á8·î¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¤Î¼«ÂðÃó¼Ö¾ì¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿´Ú¹ñÀÒ¤Î40Âå½÷À¤¬¡¢½»µï¿¯Æþ¤ª¤è¤Ó¥¹¥È¡¼¥¥ó¥°½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¤ÎÍÆµ¿¤Ç10·î¤Ë¸¡»¡¤ØÁ÷Ã×¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Âð¤Ø¤Î¿¯Æþ¤ò»î¤ß¤¿¤â¤Î¤ÎÌ¤¿ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿30Âå¤ÎÃæ¹ñ¿Í½÷À¤Ï¡¢µ¯ÁÊÍ±Í½½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¡£