漫画家・倉田真由美さん（54）が22日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。立憲民主党の岡田克也元外相（衆院三重3区）の21日放送のNHK「日曜討論」（日曜前9・00）での発言に言及した。

岡田氏は、番組で11月7日の衆院予算委員会で自身の質問に対する、高市早苗首相の台湾有事を巡る答弁について、「一部の国民の中には“よく言った”と。中国に対して厳しく言ったとして評価している人たちもいる。そういう国民感情をしっかりとコントロールしていかないと」と発言。「今のところ、国民レベルでは落ち着いている。日中双方に国民感情をコントロールできないような状態をつくらせないよう、政治の責任でしっかりやっていかないといけない」とも述べた。

この発言を受け、Xでは21日午前にワード「国民の感情をコントロール」が一時トレンド入りしていた。

倉田さんは「『国民感情をしっかりコントロールしていかないと』(立憲・岡田氏)」と岡田氏の発言にフォーカスしたうえで、「コントロール？どれだけ上から目線なのか。国会議員は国民の代表であり、コントロールするとすればその役割は国民側の方である」と自身の考えをつづった。