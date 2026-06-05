立憲民主党の杉尾秀哉参院議員が2026年6月4日、高市早苗首相の弁明をめぐるNHK報道に疑問を呈した。「有料オンライン会員になろうとは思いませんでした」同日行われた衆院予算委委員会では、中道改革連合の伊佐進一衆院議員が高市氏に対し、高市陣営が自民党総裁選などで対立候補を中傷する動画を作成したとする文春オンラインによる一連の報道についての質問を行った。文春は2日に公開した有料記事で、新たな証拠として、高市氏の