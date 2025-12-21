「1泊1500円はマックより安い」京都ホテル価格崩壊の現実、10年現場に立つプロが語る“歪んだ構造”
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「Florian 京都のフランス人」が、「京都ホテルが1泊1,500円？現場で価格を見続けた10年の現実」と題した動画を公開。京都在住で10年間ホテルの価格設定に携わってきたフロリアン氏が、メディアで報じられている宿泊料金の下落について、現場の視点からその複雑な背景を解説した。
フロリアン氏はまず、京都のホテル価格が下がっているという報道は事実としつつも、その原因は単純に「中国人観光客が来なくなった影響」だけではないと指摘する。氏によると、この価格下落の主な要因は、中国人団体客を主たる顧客としていた100室以上の大型ホテルにあるという。団体客を失った大型ホテルが、空いた客室を埋めるために個人客向けの価格を大幅に引き下げた結果、市場全体で価格競争が激化したと分析した。
この状況が最も深刻な影響を及ぼしているのが、10室から60室規模の小規模ホテルだとフロリアン氏は語る。これらのホテルはもともと中国人観光客への依存度が低かったにもかかわらず、価格競争の煽りを受けている。「普段は小さなホテルを利用する宿泊客が、同じ低価格でフルサービスの大型ホテルを選ぶようになった」と述べ、顧客層が奪われている現状を明かした。氏は、1泊1人あたり1500円という価格は「フランスでマクドナルドを食べるより安い」と述べ、その異常性を強調した。
さらに、京都ではホテルの規制が厳しく、24時間スタッフの配置が義務付けられるなど運営コストが上昇し続けていると説明。「経費は上がっているのに、料金は下がっている」という矛盾した状況が、特に小規模ホテルの経営を圧迫していると訴える。フロリアン氏は、京都がオーバーツーリズムの問題を抱えながら、同時に宿泊価格が暴落するという不思議な状況にあると締めくくり、ホテルの総客室数に上限を設けるなどの対策が必要ではないかと問題提起した。
Bonjour、フロリアンと申します！ 京都在住のフランス人です！食べ物、人生、仕事、恋愛などフランスと日本の文化の違いをご紹介します。ぜひ、チャンネル登録と応援よろしくお願いします. 100万登録者になったらフランスへな旅行を提供します！フランス人ユーチューバーはまだ言わないけど検索するとき見つけてほしい