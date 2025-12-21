全日本選手権最終日

フィギュアスケートの2026年ミラノ・コルティナ五輪代表最終選考会を兼ねた全日本選手権最終日は21日、東京・代々木第一体育館で行われる。ペアの三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）は、フリー棄権となった。

20日のショートプログラム（SP）直前の6分間練習で、三浦が左肩を脱臼。“りくりゅうは”大ピンチに陥りながら、SPを完遂して国際連盟（ISU）非公認ながら世界最高となる84.91点をマークし、首位発進していた。

SP後、三浦が「肩の状態をこれ以上悪くしないように。その中でも自分たちがやってきたことを確実に滑り切りたい」と言えば、「ケガなく終えたいなという思いだけ」と木原。フリー出場意志を示していたが、日本スケート連盟公式Xが棄権を発表した。

ネット上のフィギュアファンからは「まあそれが良いよ」「ゆっくり身体を治してほしい」「見たかったけどやむなし」「オリンピックまでに万全な状態にしてください！」「無理しないでくれてよかった…大事にして」など残念がりながらも、納得と激励の声が書き込まれていた。

ペアの五輪出場枠は2。全日本優勝、2位の組、世界ランク最上位組（三浦・木原組）、国際連盟公認の今季ベスト最上位組（同）から総合的に判断して選出。“りくりゅう”の五輪代表入りは決定的となっている。



（THE ANSWER編集部）