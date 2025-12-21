【SAKAMOTO DAYS】TVアニメ第2期制作決定！ 学生時代の坂本やティザーPV公開
『SAKAMOTO DAYS』の TV アニメ第 2 期の制作が決定、ジャンプフェスタ 2026 ジャンプスーパーステージにて制作決定ビジュアルと超ティザーPVが公開された。
＞＞＞PV場面カットや制作決定ビジュアルをチェック！（写真10点）
本作は元・伝説の殺し屋である坂本太郎が、愛する家族との平和な⽇常を守る為、仲間と共に迫りくる刺客と戦う、殺し屋ソリッドアクションストーリー。
第1期では10億の懸賞⾦がかけられた坂本の元に送り込まれた多くの刺客や、謎の⼈物 ”✕（スラー）” が放つ強靭な殺し屋たちと次々と激戦を繰り広げた。殺連の特務部隊・ORDER も追っている✕の正体が JCC 時代の同期・有⽉であることを知った坂本たちは、その⼿掛かりを求め JCC に潜⼊することに…︕過去が交差する⽇常×⾮⽇常の殺し屋ノンストップ・アクション。
12月20日（土）に開催された、ジャンプフェスタ 2026 ジャンプスーパーステージに坂本太郎役・杉⽥智和、朝倉シン役・島崎信⻑、✕（スラー）役・浪川⼤輔、楽役・内⼭昂輝が登壇し、第1期の振り返りトークを実施、イベント内で第 2 期の制作決定が発表された。
このたび、第2期制作決定ビジュアルを初公開。JCC（殺し屋養成機関）時代の坂本が描かれ、⼤型バイクに跨りながら後⽅のターゲットに向けて鋭い視線と銃を向ける姿を切り取った、疾⾛感溢れるビジュアルとなっている。
超ティザーPVも初公開。潜⼊した JCC で教育実習⽣に変装した坂本が⼤暴れ!シンは因縁の相⼿とまさかの再会！？ ORDER の南雲と神々廻も次々と襲いかかる刺客と交戦。過去が明らかになるとともに、スラーの秘密に迫る――。第2期への期待が⾼まる。
※「島崎信⻑」の「崎」は「大」の部分が「立」になる字が正しい表記。
（C）鈴⽊祐⽃／集英社・SAKAMOTO DAYS 製作委員会
