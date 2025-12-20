『プリンセッション・オーケストラ』第36話 「風に揺れる」あらすじ＆先行カット公開！
2025年4月6日より日曜朝9時からテレ東系列6局ネットほかにて放送中のキングレコード、アリア・エンターテインメント、タカラトミーによるオリジナルTV アニメ『プリンセッション・オーケストラ』。第36話のあらすじと先行カットが公開された。また、『戦姫絶唱シンフォギア』×『プリンセッション・オーケストラ』コラボレーションプレイリスト リスニングパーティーが本日開催される。
TVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』は、これまで音楽とアニメを掛け合わせた様々な作品に携わって来たキングレコードとアリア・エンターテインメント、そして多くのアニメ作品に登場するアイテムを商品化してきたタカラトミーが参画し、UNISON（アリア・エンターテインメントのオリジナルコンテンツ制作ブランド）×キングレコードが原作を手掛ける。
このたび、第36話のあらすじ・先行カットが公開された。
＜第36話「風に揺れる」＞
新たなプリンセスの誕生を祝福するみなもたちですが、今までの行いを悔やむ風花姉妹は素直に仲間となってはくれませんでした。独自にプリンセスとしてアリスピアを守ると誓う風花姉妹。そんなすみれにクラスメイトの富良野まつりが笑いかけ、りりにも、彼女を放っておけないなつが交流を試みます。
＞＞＞第36話先行カットやコラボイラストなどをすべてチェック！（写真8点）
そして、「戦姫絶唱シンフォギア」シリーズと『プリンセッション・オーケストラ』のコラボを記念した企画として、本日12月19日20：00より、Stationheadアプリ内キングレコード公式アカウントにてリスニングパーティーが開催。コラボレーションプレイリストをリアルタイムで聴きながら、ファン同士がチャット上で交流できるリスニングパーティーとなっている。「戦姫絶唱シンフォギア」シリーズと『プリンセッション・オーケストラ』双方のファンが交流する、特別感のあるひとときを堪能できること間違いなし！ ぜひこの機会にご参加を。
（C）Project PRINCESS-SESSION
