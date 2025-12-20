¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡ÙºÇ¶¯¿Íµ¤´ë²è¤ò£²½µÏ¢Â³ÌµÎÁÊüÁ÷
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢Ëè½µÆüÍËÌë11»þ¤è¤êÌµÎÁÊüÁ÷Ãæ¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÀéÄ»¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù¤Ë´Ø¤·¤Æ12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¡¦12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î£²½µ¤Ë¤ï¤¿¤ê¿Íµ¤´ë²è¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
12·î21Æü¡ÊÆü¡ËÊüÁ÷¤Î#342¤Ç¤Ï¡¢¥Î¥Ö¤¬¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤òµ¯¤³¤¹Á°¤Ë¡¢¾å¤¬¤ê¤¹¤®¤¿¹¥´¶ÅÙ¤ò²¼¤²¤Æ¤ª¤¯µßºÑ´ë²è¡Öº£Ç¯¤Î¹¥´¶ÅÙ º£Ç¯¤Î¤¦¤Á¤Ë¡ª¥Î¥Ö¤Î¹¥´¶ÅÙ¤ò²¼¤²¤Æ¤ª¤³¤¦¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¡£Åö´ë²è¤Ç¤Ï³Ú²°°§»¢¤ËË¬¤ì¤ë¥²¥¹¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Âç¸ç¤«¤é¤Î»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¤¿¥Î¥Ö¤¬¡È¥¤¥ä¤ÊÅÛ¡É¤ò±é¤¸¤Æ¹¥´¶ÅÙ¤ÎµÞ²¼¹ß¤òÁÀ¤¦¡È¹¥´¶ÅÙÍî²¼¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡É¤ò¼Â»Ü¡£º£²ó¡¢Áê¼êÌò¤Ë¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¹¹áÀ¡¡¢Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç2026Ç¯£±·î¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¹µ¤¨¤ë¥¦¥ë¥Õ¡¦¥¢¥í¥óÁª¼ê¡¢2024Ç¯¤ËÎß·×Íø±×100²¯±ß¤òÃ£À®¤·¤¿Åê»ñ²È¡¦¥Æ¥¹¥¿»á¤¬ÅÐ¾ì¡£Áê¼ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÖÅÙ¤òÊÑ¤¨¡¢ºÇÄãÈ¯¸À¤òÏ¢È¯¤¹¤ë¥Î¥Ö¤Î¸ÀÆ°¤Ë¥²¥¹¥È¤¿¤Á¤¬º¤ÏÇ¤¹¤ë°ìÊý¡¢Âç¸çÇú¾Ð¤ÎÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢12·î28Æü¡ÊÆü¡ËÊüÁ÷¤Î#343¤Ç¤Ï¡¢¥¥ì¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤¿À¤¤ÎÃæ¤Ç¥Ù¥¹¥È¤Ê¥¥ìÊý¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë´ë²è¡Ö¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ë¥Ö¥Á¥®¥ìÁêÃÌ½ê 75Ê¬³ÈÂçSP¡×¡£¡ÈºÇ¶¯¥Ö¥Á¥®¥ì·³ÃÄ¡É¤Ë¤Ï¡¢¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å¤ÎÅÏÉô·ú¤È¥Ô¥ó·Ý¿Í¡¦±ÊÌî¤Ë²Ã¤¨¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥«¡¼¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎµÈÅÄ·ë°á¡¢£¸¿ÍÁÈ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦¥À¥¦90000¤ÎÏ¡¸«æÆ¤¬»²²Ã¡£ÁêÃÌ¼Ô¤Î·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬ÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡È¥¥ì¤¿¤¯¤Æ¤â¥¥ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¥Ö¥Á¥®¥ì·³ÃÄ¤¬¡Ö¥¥ì¤ë¡×¤«¡Ö¥¥ì¤Ê¤¤¡×¤«¸«¶Ë¤á¤ë¡£¼«µÔ¤ò¸ò¤¨¤¿¿¿·õ²óÅú¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ë¤â¤Ê¤¼¤«Ëè²ó¡Ö¤³¤³¤òÀÚ¤êÈ´¤¯¤Î¤Ï¤ä¤á¤Æ¡×¤ÈÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÏÉô¤ä²á·ã¤ÊÈ¯¸À¤ÇÀéÄ»¤äÅÏÉô¤Ë³ú¤ßÉÕ¤¡¢É¬¤º¡È±ÊÌîvs¢þ¢þ¡É¤Î¹³Áè¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯±ÊÌî¤Ê¤É¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬Âç¹Ó¤ì¤È¤Ê¤ëÅö´ë²è¡£±Ô¤¹¤®¤ë¸ÀÍÕ¤ÇÁêÃÌ¼Ô¤ÎÇº¤ß¤ò°ìÅáÎ¾ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¯µÈÅÄ¡¢¿¼¤¤Æ¶»¡ÎÏ¤ÈÊ¬ÀÏ¤ÇÀèÇÚ·Ý¿Í¤¿¤Á¤ò°µÅÝ¤¹¤ëÏ¡¸«¤â²Ã¤ï¤ê¡¢Ç¯ÆâºÇ¸å¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡È¥Ö¥Á¥®¥ì¤Þ¤¯¤ê¡É¤ÎÅ¸³«¤Ë!?
¤Þ¤¿¡¢£²½µÏ¢Â³¿Íµ¤´ë²èÊüÁ÷¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢2025Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù¤Ë¤ª¤±¤ë»ëÄ°¿ô£±°Ì¤«¤é£³°Ì¤Þ¤Ç¤Î²áµîÊüÁ÷²ó¤ò´ü´Ö¸ÂÄêÌµÎÁ¸ø³«¤¬·èÄê¡£ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å¡¦ÅÏÉô¤Î¡È¼Õºá²ñ¸«¤ä¤êÄ¾¤·¡É¤ä³èÆ°¼«½Í¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿·Ý¿Í¤ËÀéÄ»¤¬°¦¤¢¤ë¥¤¥¸¤ê¤Ç¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡Ö¥Î¥Ö¤Î¹¥´¶ÅÙ¤ò²¼¤²¤Æ¤ª¤³¤¦¡×¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤ò12·î22Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤ÇÌµÎÁ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£
