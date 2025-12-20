¸°»³Í¥¿¿¤¬Á´ÆüËÜ´°¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ø¸þ¤±¡ÖÀµ¤·¤¤ÁªÂò¤À¤Ã¤¿¤è¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡12·î19Æü¡¢Åìµþ¡£Á´ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¸¢¡¦ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤Ç¡¢¸°»³Í¥¿¿¤Ï104.27ÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡££²°Ì¤Î»°±º²ÂÀ¸¤Ë£¹ÅÀ¶á¤¯º¹¤ò¤Ä¤±¡¢Æ²¡¹¤Î¼ó°ÌÈ¯¿Ê¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ½Ð¾ì¤¬¤«¤«¤ë¤Ê¤«¡¢Âç²ñÁ´ÂÎ¤òÊ¤¤¦¶õµ¤¤Ï¤ä¤ä½Å¤¯¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Èà¤Ï¤½¤ÎÉÔ¼«Í³¤µ¤«¤é²ò¤Êü¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ÎSP¤Ç¼ó°ÌÈ¯¿Ê¤·¤¿¸°»³Í¥¿¿
¡Ö¤Ê¤ó¤È¸À¤¦¤«¡¢¼þ¤ê¤¬Á¯ÌÀ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ë½¸Ãæ¤·¤¹¤®¤º¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥é¥¤¥ó¤Ç¡£¤½¤Î´¶¤¸¤¬¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡±éµ»¸å¡¢¸°»³¤Ï¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¾Ð¤ß¤ò±Ì¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸«¤ë¤È¤â¤Ê¤¯¸«¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬ËÜÅö¤Ë½¸ÃæÎÏ¤Î¹â¤Þ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤À¤í¤¦¡£µ¤Éé¤¤¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò½Ð¤·¤¤ì¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤é¤ì¤ë¤«¡×
¡¡¸°»³¤ÏÀï¤¤¤Ë¸þ¤±¤Æ¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¶ÃÏ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡¼¡¼¡£
¡¡Á°ÆüÎý½¬¸å¡¢¼èºà¥¨¥ê¥¢¤Ë¸½¤ì¤¿¸°»³¤ÎÉ½¾ð¤ÏÀ²¤ì¤ä¤«¤À¤Ã¤¿¡£
¡Öº£¤Þ¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò½Ð¤¹¤À¤±¤Ç¤¹¡£¸½ÃÏ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£Ä´»Ò¤Ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄ´À°¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Èà¤Ï½À¤é¤«¤¤À¼¤ÇÃ¸¡¹¤È¸À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤Ë¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®½Ï¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£¹¥¤à¤È¹¥¤Þ¤¶¤ë¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È³¦¤òÇØÉé¤¦¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤±éµ»¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÂè°ì¿Í¼Ô¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÉé²Ù¤ËÀµÌÌ¤«¤éÂÐÖµ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿¿¤Î¶¯¤µ¤ò¼ø¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡£Èà¤ÎÁ°¤Ë²¦ºÂ¤Ë¤¤¤¿¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¤â¡¢¤½¤Î³ÊÆ®¤Ï¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ú¸ÞÎØ¤Ç¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤ÎÄÌ²áÅÀ¡Û
¡¡ËÜÈÖ¡¢¸°»³¤Ï¡ØI Wish¡Ù¤ÇËÁÆ¬¤«¤é´ÑµÒ¤ò°ú¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡££´²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¡Ü£³²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤ò´°àú¤Ë¹ß¤ê¤ë¡£Â©¤ò¤Î¤à¤è¤¦¤ËÀÅ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ìÆâ¤Î¶õµ¤¤òÂÇ¤ÁÇË¤ë´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£½ÐÍè¤Ð¤¨ÅÀ¡ÊGOE¡Ë¤ò²Ô¤¤¤Ç¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ç17.36ÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¡£ÍÛµ¤¤Ê¥¸¥ã¥º¥®¥¿¡¼¤ÎÎ§Æ°¤ËÂÎ¤òÍÉ¤é¤¹¤È¡¢¾®¤µ¤Ê¶õ´Ö¤ËÈà¤ÎÀ¤³¦¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¡£¼¡¤Î£´²óÅ¾¥µ¥ë¥³¥¦¤â¡¢ÀÅëí¤Ê¤Þ¤Ç¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤«¤é¤ÎÍð¤ì¤Î¤Ê¤¤ÃåÉ¹¤ÇÎ®¤ì¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£³ËÜÌÜ¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤Ï¡¢¡Ö²óÅ¾¤ò»ß¤á¤¤ì¤º¡¢¾¯¤·¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈËÜ¿Í¤¬ÀâÌÀ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ù¥¹¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¡Öµö¤»¤ëÈÏ°Ï¡×¤È¸À¤¦¤è¤¦¤ËÀ®¸ù¤À¤Ã¤¿¡£¤É¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤â°ÂÄê¤·¡¢¤½¤ì¤À¤±Îý½¬¤«¤éÆÍ¤µÍ¤á¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¥¹¥Ô¥ó¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¬¤¹¤Ù¤Æ¥ì¥Ù¥ë£´¤À¤Ã¤¿ÅÀ¤À¤í¤¦¡£¤È¤¯¤Ë¥¹¥Ô¥ó¤ÎºÎÅÀ¤ÏÂç²ñ¤Î¤Ê¤«¤Ç¸·¤·¤µ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¶ìÀï¤·¤¿Áª¼ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸°»³¤Ï¤ª¼êËÜ¤Î¤è¤¦¤Ê³ê¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¸¦ïÓ¤ÎÆü¡¹¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¡¢¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Ë¤Ï°µÅÝÅª¤ÊËÜÊª´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¸°»³¤Ï¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥Ý¡¼¥º¤Ç°®¤ê·ý¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¼ê¤ò¹¤²¤¿¡£½¼¼Â¤·¤¿É½¾ð¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢´¶¾ð¤òÀ©¸æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Âç»ö¤ÊÄÌ²áÅÀ¤À¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¸·¤·¤¤Àï¤¤¤¬Àè¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Öº£Æü¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¬¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë½Ð¤¿¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¸°»³¤Ï¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö£´Ç¯Á°¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¤ë¤Î¤¬ºÇÂç¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤â¶ÛÄ¥¤Ï¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÊÇ¯Ä¹Áª¼ê¤Ë¡ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¿¤¤¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢º£²ó¤ÏÎ©¾ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÄÉ¤ï¤ì¤ëÂ¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤ÏºÇÄã¾ò·ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤¤¤¤À®ÀÓ¤ò¼è¤ë¤Î¤¬ÌÜÉ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï¤½¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤ëÄÌ²áÅÀ¤È¤¤¤¦¤«¡£¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È¥¹¥±¡¼¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¸°»³¤Ï¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¡¢¼«¤é¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤ë¡£¡Ú¼«Ê¬¤é¤·¤µÁ´³«¤Ç³ê¤ë¡Û
¡¡GP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎSP¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ï¼«¿®¡×¤È¼«¸ÊÆ«¿ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¶¯µ¤¤ËÀï¤¨¤¿¤È¸À¤¦¤¬¡¢¼«¸Ê¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤¹¤Ç¤ËÈà¼«¿È¤òÃÃ¤¨¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£µõ±É¿´¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥ó¥¯¤Ç¤³¤ì¤Û¤É¿Í¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¼«Ê¬¤òÄ¶¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦½ã¿è¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¡¢Èà¤Î½¸Ãæ¤ò¸¦¤®À¡¤Þ¤¹¤Î¤À¡£
¡Ö¥Õ¥ê¡¼¤Ï¹½À®¤ò¾¯¤·ÊÑ¤¨¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥¸¥ã¥ó¥×¤ò£²¤Ä¸åÈ¾¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£Æñ°×ÅÙ¤È¤¤¤¦¤«ÅÀ¿ô¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡£¡Ê¸åÈ¾¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥¸¥ã¥ó¥×¤Ï¡Ë¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢"ÀäÂÐÀ®¸ù"¤Ë¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤¹þ¤á¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç£±ÅÀ¤Ç¤âÂ¿¤¯¡¢¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Ë¶á¤Å¤¡¢ÄÉ¤¤±Û¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤»¤ì¤Ð¡×
¡¡¸°»³¤Ï¸À¤¦¡£¼«Ê¬¤ò¤È¤³¤È¤ó¿®¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢Ä©¤ß¡¢Ä¶¤¨¤é¤ì¤ë¤«¡£¤½¤ì¤Ï²¿¼Ô¤«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿Îý½¬¤äÀ¸³è¤¬¡¢¡ØÀµ¤·¤¤ÁªÂò¤À¤Ã¤¿¤è¡Ù¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤¬Âè£±¾Ï¡£ÌÀÆü¤Î¥Õ¥ê¡¼¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£µ¤»ý¤Á¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤Æ¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µÁ´³«¤ÇºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç³ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¡¢¸°»³¤ÏÅìµþ¤Î¥ê¥ó¥¯¤Ç¸Ê¤ò»î¤¹¡£12·î20Æü¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ÏºÇ½ª³êÁö¡£Ì¾¶Ê¡Ø¥È¥¥¡¼¥é¥ó¥É¥Ã¥È¡Ù¤Ç¸°»³·à¾ì¤ÎÂè£²¾Ï¤¬³«Ä¢¤À¡£