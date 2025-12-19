¡Ö¥½¥Ë¡¼¤äLG¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤¬¥¹¥Ñ¥¤¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ó¤À¡×¤È¤·¤Æ¥Æ¥¥µ¥¹½£»ÊË¡Ä¹´±¤¬5¼Ò¤òÄóÁÊ¡¢¥Æ¥ì¥Ó²èÌÌ¤ò1ÉÃ¤Ë2²ó»£±Æ¤·¤Æ¼ý½¸¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬Â¸ºß¤«
¥Æ¥¥µ¥¹½£¤Î¥±¥ó¡¦¥Ñ¥¯¥¹¥È¥ó½£»ÊË¡Ä¹´±¤¬¡Ö¥½¥Ë¡¼¡×¡ÖSamsung¡×¡ÖLG¡×¡ÖHisense¡×¡ÖTCL¡×¤Î5¼Ò¤ò¡Ö¥Æ¥¥µ¥¹½£¤Î»ÔÌ±¤Î¸Ä¿Í¥Ç¡¼¥¿¤òÈëÌ©Î¢¤Ë¼ý½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤ÆÄóÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥¯¥¹¥È¥ó½£»ÊË¡Ä¹´±¤Ï5¼Ò¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¡Ö²èÌÌ¤ò500¥ß¥êÉÃ¤´¤È¤Ë¥¥ã¥×¥Á¥ã¤·¤Æ»ëÄ°¹ÔÆ°¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç´Æ»ë¤·¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÆ±°Õ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯´ë¶È¤ËÁ÷¿®¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼«Æ°¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÇ§¼±µ»½Ñ(ACR)¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³Æ¼Ò¤ÏACR¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÀ¤¿¾ðÊó¤ò¹¹ð´ë¶È¤ËÈÎÇä¤·¤ÆÍø±×¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ä¸ýºÂ¾ðÊó¤ò´Þ¤à½ÅÍ×¤Ê¸Ä¿Í¾ðÊó¤ò´í¸±¤Ë¤µ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÀ¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥½¥Ë¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÊ¾õ¤ÎËÁÆ¬ÉôÊ¬¤¬°Ê²¼¡£ÁÊ¾õ¤Ï¡Ö¥½¥Ë¡¼¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ò´Æ»ë¤·¤Æ¤¤¤ë(Sony¡Çs Smart TVs are watching you back)¡×¤È¤¤¤¦°ìÊ¸¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥¯¥¹¥È¥ó½£»ÊË¡Ä¹´±¤Ï³Æ¼Ò¤¬Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤È´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¤·¡¢¡ÖÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤È´Ø·¸¤Î¤¢¤ë´ë¶È¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Î¼«Âð¤Ë¤¢¤ëµ¡´ï¤ò°ãË¡¤ËÏ¿²è¤¹¤ë¸¢Íø¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤Ï¿¯³²Åª¤Çµ½âÖÅª¤Ç°ãË¡¤Ç¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ò½êÍ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Âç¼êIT´ë¶È¤ä³°¹ñ¤ÎÅ¨ÂÐÀªÎÏ¤Ë¸Ä¿Í¾ðÊó¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Æ¥¥µ¥¹½£¤Ç¤Ï¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤È¤¤¤¦´ðËÜÅª¤Ê¸¢Íø¤¬ÊÝ¸î¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²óÁÊ¾Ù¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿5¼Ò¤¬¼ÂºÝ¤Ë¡Ö²èÌÌ¤ò500¥ß¥êÉÃ¤´¤È¤Ë¥¥ã¥×¥Á¥ã¤·¤Æ»ëÄ°¹ÔÆ°¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç´Æ»ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦µ¡Ç½¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¼ÂÁõ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«ÈÝ¤«¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ëRoku¤Ï¡Ö4K²òÁüÅÙ¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤ò1ÉÃ¤Ë2²ó»£±Æ¤·¤Æ¹¹ð¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë³èÍÑ¤¹¤ëµ¡Ç½¡×¤ÎÂ¸ºß¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢µ»½ÑÅª¤Ë¤Ï¼Â¸½²ÄÇ½¤Ê¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Roku¤ÎACR¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯Àè¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
