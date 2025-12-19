バーガーキングついに「ロッテリア潰し」に大成功…閉店ラッシュから一転《下剋上》を成し遂げたワケ

ハンバーガーチェーン大手「バーガーキング」が今年12月、東京・大阪・愛知など全国各地に計25店舗を一挙にオープンすることが報じられた。

これによって、2025年の新規出店は85店舗を数え、総店舗数は全国337店舗に到達。ついに宿願であった「ロッテリア」（250店舗）を抜き、ハンバーガーチェーン3位の座に躍り出た。また、2028年の600店舗体制に向けて、来年もさらに新規出店を加速させるという。

一度は日本市場撤退という憂き目にあったバーガーキング。しかし、紆余曲折を経て今や多くのファンを獲得し、「業界の異端児」としてその名を轟かせている。なぜ、同チェーンは“ロッテリア潰し”を成し遂げるまでに至ったのか――。驚異的な出店スピードを支える「戦略」に迫る。

「強力な味方」ゴールドマン・サックス現る

「バーガーキング」と言えば、直火焼きの100％ビーフパティとフレッシュな野菜を特長とする“アメリカン”な大型本格バーガー「ワッパー」を中心に、味と品質にこだわったメニューを提供するハンバーガーチェーンで知られる。

そんなバーガーキングが、店舗数でロッテリアを抜いたわけだが、これで満足するわけもなし。次なる相手、業界2位の「モスバーガー」（1308店舗）を猛追する構えだ。

もちろん、モスバーガーは“桁違い”の相手となるわけだが、勝算が無いわけではない。今年11月には、今まで資金支援をしていた香港の投資ファンド「アフィニティ・エクイティ・パートナーズ」が、バーガーキングの日本事業を米金融大手「ゴールドマン・サックス」（以下GS）へ売却することを決めた。

GSが有する経営ノウハウや資金力をバックにすれば、バーガーキングはさらに飛躍する可能性は高いと経営陣も見込んでいるのだろう。想定700億円規模とされる投資規模も十分見合った額ではないだろうか。強力なパートナーとの連携強化で、目標とする「2028年末までに600店舗」も現実味を帯びてきた。

足元の出店状況も、見る限り好調の様子だ。「あなたの街にもバーガーキングがやってくる！」をキャッチフレーズに、全国各地で出店にふさわしい空き家物件を募集する独自のキャンペーンは周知通り。多くの消費者を巻き込んだ話題づくりとブランド認知度の向上は、実に巧みなマーケティングだ。

実際、今年5〜6月に実施したキャンペーン「シーズン2」では、約2万8400件超の応募があり、最終的にイメージに合致した物件11ヵ所で新規出店を実現。主に大型ショッピングモール内や駅前などに出店を予定しているという。

社長が変われば会社も変わる

今でこそ順風満帆なバーガーキングだが、ここに至るまでの道のりは苦難の連続であった。日本への参入は1993年。1972年に上陸したマクドナルドやモスバーガーよりも21年遅れて、しかもいきなり日本での運営会社が変更されるなど、出鼻をくじかれる形での船出だった。

1990年代後半には、当時から低価格戦略で他社を圧倒してきたマクドナルドが「平日半額キャンペーン」などを実施。積極的な販促を繰り返したことで、バーガーキングの顧客はみるみる奪われ、業績は右肩下がりに悪化。結果、2001年に日本市場からの撤退を余儀なくされてしまう。

その後、2007年に再参入を果たしたわけだが、ここでも試みた改革がいずれも効果が得られず、長きにわたり低迷状態を脱却できない時期が続く。2017年に前出の香港投資ファンドに経営が移ると、業績悪化を理由に77店舗（2019年）にまで縮小。これが世にいう《バーガーキングの閉店ラッシュ》の顛末だ。

事態が好転したのは、運営元のビーケージャパンホールディングスに現社長の野村一裕氏が入社したタイミングだ。前職のキリンビールで料飲店・量販店の営業担当や商品マーケティング担当を歴任してきた野村氏は、マーケティング戦略や新商品開発、ブランド開発の強化を推進。その結果、バーガーキングは市場での存在感を徐々に発揮していった。

まさに“社長が変われば会社も変わる”お手本の事例と言えよう。2023年に野村氏が社長に就任し陣頭指揮を執ると、伸長度もより顕著に。毎年約30店舗ペースで出店を加速させ、今に至っている。

では、生まれ変わったバーガーキングの「成長要因」とは具体的に何だったのだろうか。

懸念だった価格面も時代とともに解消

バーガーキングの成長要因は主に3つの点が挙げられる。すなわち、（1）コロナ禍のテイクアウトやデリバリー需要の急増、（2）積極的な販促政策、（3）商品の価値向上、だ。

特に、（2）の販促については「比較販促」が消費者に分かりやすく功を奏したように思える。ハンバーガー市場で独走するマクドナルドを標的にした比較広告は有名だが、これに加えてSNS発信によるゲリラ戦が消費者の間で「面白い」と話題になり認知度が高まったと言えよう。

（3）の商品価値の向上も、競合他社の大半のパティが鉄板焼きなのに対し、直火焼きで余分な油を落とし、スモーキーな味わいに仕上げていることの影響が大きい。高価格帯のグルメバーガー店であれば実現可能な味を、チェーン店だからと妥協せず、直火焼きで顧客満足を追求しているところが特徴であり強みでもある。

中でも主力商品の「ワッパー」の存在は大きいのではないか。ワッパーとは“並外れた大きさ”の意味で、実際そのサイズは他社の標準商品の約1.5倍。その分、価格も高めなのだが、がっつり食べたいという顧客のニーズを満たしている。

元来、味についての優位性は折り紙付きの商品だ。その上で懸念されていた価格面も、時代とともに好転しつつある。

前述した通り、低価格戦略で他社を圧倒して市場をリードしてきたマクドナルドだが、ここ最近は付加価値創造型に路線変更したことと、物価高騰の中で価格を段階的に引き上げてきている。その結果、マクドナルドの商品群とワッパーとで、価格差が縮小してきたことから、あらためて商品価値を顧客に認めてもらってきたようだ。

かくして急成長を遂げたバーガーキング。一方、しのぎを削るマクドナルドやモスバーガーの動向はいかに。つづく【後編記事】『「マック大量閉店、バーキン大増殖」12月に起きたハンバーガー業界《真冬の乱》いったい何が』で詳しく解説する。

