ÃË½÷¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é·ëº§¡¢¤½¤·¤ÆÊÌ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î15Ç¯´Ö¤òÉÁ¤¤¤¿¡Øº´Æ£¤µ¤ó¤Èº´Æ£¤µ¤ó¡Ù¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¾Ò²ð¡£¥ê¥¢¥ë¤Ê¥Þ¥ê¥Ã¥¸¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë¡ª
2025Ç¯11·î28Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Øº´Æ£¤µ¤ó¤Èº´Æ£¤µ¤ó¡Ù¤Ï¡¢W¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿´ß°æ¤æ¤¤Î¤µ¤ó¤ÈµÜÂôÉ¹µû¤µ¤ó¤¬15Ç¯´Ö¶¦¤Ë²á¤´¤·¤¿ÃË½÷¤ò±é¤¸¤¿ºîÉÊ¡£¸ø³«Á°¤Ë»î¼Ì¤Ç´Ñ¤¿ËÜºî¤Î´¶ÁÛ¤ò¾Ò²ð(°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹)¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃçÎÉ¤·¥«¥Ã¥×¥ë¤À¤Ã¤¿Âç³ØÀ¸¤Îº¢¤Î¥µ¥Á(´ß°æ¤æ¤¤Î)¤È¥¿¥â¥Ä(µÜÂôÉ¹µû)
¡Ú¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Û
³èÈ¯¤Êº´Æ£¥µ¥Á(´ß°æ¤æ¤¤Î)¤È¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Êº´Æ£¥¿¥â¥Ä(µÜÂôÉ¹µû)¡£Âç³Ø¤Î¥µ¡¼¥¯¥ë¡ÖàÝàê¸¦µæ²ñ¡×¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÀµÈ¿ÂÐ¤ÊÀ³Ê¤Î2¿Í¤Ï¤Ê¤¼¤«µ¤¤¬¹ç¤¤¡¢Æ±À³¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£
5Ç¯¸å¡¢ÊÛ¸î»Î¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥â¥Ä¤Ï»ÊË¡»î¸³¤Ë¼ºÇÔ¡£¥µ¥Á¤ÏÆÈ³Ø¤òÂ³¤±¤ë¥¿¥â¥Ä¤Ë´ó¤êÅº¤¤±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼«¿È¤âÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ»ÊË¡»î¸³¤ËÄ©¤à¤³¤È¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¸«»ö¹ç³Ê¤·¤¿¤Î¤Ï¥µ¥Á¤À¤Ã¤¿¡£2¿Í¤Ï»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë·ëº§¤¹¤ë¡£
ÊÛ¸î»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥Á¤È¡¢»Ò°é¤Æ¤È²È»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÊÙ¶¯¤·Â³¤±¤ë¥¿¥â¥Ä¡£¤ä¤¬¤Æ2¿Í¤Ï¤¹¤ì°ã¤¤»Ï¤á¤Æ¡Ä¡£
¢£´ß°æ¤æ¤¤Î¤ÈµÜÂôÉ¹µû¤¬É×ÉØÌò¤ËÄ©Àï¡¢·ëº§¸å¤Ë¤¹¤ì°ã¤¤¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦2¿Í¤Î¼Çµï¤ËÃíÌÜ¡ª
´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢ÎÙ¿ÍÆ±»Î¤Îº³ºÙ¤ÊÂÐÎ©¤¬Âç»ö·ï¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤¤¿±Ç²è¡Ø¥ß¥»¥¹¡¦¥Î¥¤¥º¥£¡Ù¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÃËÀ¤¬Ç¥¿±¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»Â¿·¤Ê¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ò¥ä¥Þ¥±¥ó¥¿¥í¥¦¤ÎÇ¥¿±¡Ù¤ÎµÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿Å·ÌîÀé¿Ò¤µ¤ó¡£¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊºîÉÊ¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿Å·Ìî´ÆÆÄ¤Ï¡¢·ëº§¤·¤Æ¤âÎ¥º§¤·¤Æ¤â¡Öº´Æ£¡×¤ÎÉÄ»ú¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥µ¥Á¤È¥¿¥â¥Ä¤Î»Ñ¤ò»þ¤Ë¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¡¢»þ¤Ë¥·¥ê¥¢¥¹¤Ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤·¤¿¡£
ËÜºî¤ÇW¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿´ß°æ¤æ¤¤Î¤µ¤ó¤ÈµÜÂôÉ¹µû¤µ¤ó¤Ï¡¢³èÈ¯¤Æ゙¥¿゙¥ó¥¹¹¥¤¤Ê¥¢¥¦¥È¥È゙¥¢ÇÉ¤Îº´Æ£¥µ¥Á¤È¡¢ÀµµÁ´¶¤«゙¶¯¤¯¤Æ¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¥¤¥ó¥È゙¥¢ÇÉ¤Îº´Æ£¥¿¥â¥Ä¤ò¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
Îø¿ÍÆ±»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥Á¤È¥¿¥â¥Ä¤Ï·ëº§¤·¡¢»Ò¤É¤â¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ3¿Í²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢»º¸å¤¹¤¯゙¤ËÊÛ¸î»Î¤È¤·¤ÆË»¤·¤¯Æ¯¤»Ï¤á¤¿¥µ¥Á¤È¡¢»î¸³ÊÙ¶¯¤ò¤·¤Ê¤«゙¤é²È»ö¡¢°é»ù¡¢¥Ï゙¥¤¥È¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤ë¥¿¥â¥Ä¤Ï¾×ÆÍ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤·¤¿2¿Í¤Î´Ø·¸À¤ò¡¢´ß°æ¤µ¤ó¤ÈµÜÂô¤µ¤ó¤ÏÃúÇ«¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
´ß°æ¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2025Ç¯4·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡ØÎø¤Ï°Ç¡Ù¤Ç¤Î»¦¿Íµ´¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤ÃËÀ¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤¬µ²±¤Ë¿·¤·¤¤¤¬¡¢ËÜºî¤ÇÈà½÷¤¬±é¤¸¤¿¥µ¥Á¤Ï¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÃËÀ¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤ËÎø¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê(¾Ð)¡¢¸½¼Â¤È¤·¤Ã¤«¤ê¸þ¤¹ç¤¦¥¿¥¤¥×¤Î½÷À¤Ç¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´ß°æ¤µ¤ó¤Î±éµ»¤Î¿¶¤êÉý¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¡£
ËÜºî¤ÇµÜÂô¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¥¿¥â¥Ä¤Ï¡¢ÊÛ¸î»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥Á¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¨¤º¡¢¤É¤ó¤É¤óÉÔËþ¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¤¿¤·¤«¤Ë°é»ù¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤À¤È»ÊË¡»î¸³¤ÎÊÙ¶¯¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤Ä¤é¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢¥µ¥Á¤ÏÊÛ¸î»Î¤È¤·¤ÆË»¤·¤¯Æ¯¤¤Ê¤¬¤é²È·×¤ò»Ù¤¨¡¢²¿ÅÙ¤â»î¸³¤ò¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥â¥Ä¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¥µ¥Á¤¬²¿µ¤¤Ê¤¯Êü¤Ã¤¿¡Ö¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤¤¤è¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¥¤¥é¥Ã¤È¤·¤¿¥¿¥â¥Ä¤¬Èà½÷¤È·ã¤·¤¯¾×ÆÍ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¡È¥µ¥Á¤Ï²¿¤â°¤¯¤Ê¤¤¡£¥¿¥â¥Ä¡¢¤ªÁ°µö¤µ¤ó¡ª¼Õ¤ì¡ª¡É¤È¿´¤ÎÃæ¤Ç¶«¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Û¤ÉÅÜ¤ê¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤¿¤ÈÆ±»þ¤ËÈá¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¥·¡¼¥ó°Ê³°¤Ë¤â¥µ¥Á¤È¥¿¥â¥Ä¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢Ä¹Ç¯°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¤Î·ã¤·¤¤¥±¥ó¥«¤òÁ´ÎÏ¤ÇÉ½¸½¤·¤¿´ß°æ¤µ¤ó¤ÈµÜÂô¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËµÜÂô¤µ¤ó¤ËËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¡ÖËÜÅö¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¼è¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤òÀµÄ¾¤ËÅÁ¤¨¹ç¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Æó¿Í¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡Ä¤È¡¢¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤À¤È»×¤¦¡£Á´¹ñ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¡¢É×ÉØ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÁê¼ê¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¥¥ã¥¹¥È¤Ï¤Û¤«¤Ë¥µ¥Á¤Î¸åÇÚ¤Ç¡¢É×¤ËÉâµ¤¤µ¤ì¥µ¥Á¤Î¸µ¤ØÎ¥º§ÁêÃÌ¤ËË¬¤ì¤ë¼ÄÅÄËãÌò¤òÆ£¸¶¤µ¤¯¤é¤µ¤ó¡¢¼Â²È¤ÇÊë¤é¤¹¥¿¥â¥Ä¤ÎÄï¡¦º´Æ£ÍÎÂÀÌò¤ò»°±º獠ÂÀ¤µ¤ó¡¢¥¿¥â¥Ä¤ÈÆ±¤¸³Ø¹»½Ð¿È¤ÇÃÏ¸µ¤Îµï¼ò²°¤ÇÆ¯¤¯µÈÅÄ¥ê¥µÌò¤òº´¡¹ÌÚ´õ¤µ¤ó¡¢¥µ¥Á¤ÎÊÛ¸î»Î»öÌ³½ê¤Ë°ÍÍê¤ò¤¹¤ëÅì³¤ÎÓÌÀÌò¤òÃæÅçÊâ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ïº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó±é¤¸¤ë¥ê¥µ¡£¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÃÏ¸µ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¥¿¥â¥Ä¤¬¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤Æ¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤ÇºÊ¤È¤Î´Ø·¸À¤ËÈè¤ì¤¿¼«Ê¬¤ò¡È¥è¥·¥è¥·¡É¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¥ê¥µ¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ·°Ïµ¤¤ò½Ð¤¹¤«¤é¤À¡£¤¿¤À¡¢¥ê¥µ¤ÏÍ¥¤·¤¤¤±¤ÉÀäÂÐ¤Ë¥¿¥â¥Ä¤ò¡È¥è¥·¥è¥·¡É¤·¤Ê¤¤¤·¡¢¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸À¤¦¤«¤Ã¤³¤¤¤¤½÷À¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ê¥µ¤È¤È¤â¤Ëº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤Î¹¥´¶ÅÙ¤Þ¤Ç»ä¤ÎÃæ¤Ç¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤Î¥¿¥â¥Ä¤ÎÀ¸¤À¸¤¤È¤·¤¿»Ñ¤â¤¢¤ë°ÕÌ£ËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤È¸À¤¨¤ë¡£
¢£¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¡×¤ò¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î15Ç¯´Ö¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¤¢¤È¡¢¡È·ëº§¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤ºîÉÊ
15Ç¯´Ö¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¥µ¥Á¤È¥¿¥â¥Ä¤Ï¡¢·ë¶ÉÊÌ¤ì¤ë¤³¤È¤òÁª¤Ö¡£É®¼Ô¤ÎÍ§¿Í¤äÃÎ¿Í¤¿¤Á¤Ï·ëº§Îò20Ç¯¤ä¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÃçÎÉ¤·É×ÉØ¤¬Â¿¤¯¡¢¥µ¥Á¤È¥¿¥â¥Ä¤Î¤è¤¦¤Ë·ã¤·¤¤¥±¥ó¥«¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ÏÌÇÂ¿¤ËÊ¹¤«¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¼þ¤ê¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤êÏÃ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥µ¥Á¤È¥¿¥â¥Ä¤Î¤è¤¦¤Ë¥®¥ê¥®¥ê¤Î¾õÂÖ¤ÇÉ×ÉØ´Ø·¸¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤é·ëº§¤¹¤ë¡×¡Ö°ìÀ¸°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¤«¤é·ëº§¤¹¤ë¡×¡Ö¿Æ¤¬¿´ÇÛ¤¹¤ë¤«¤é·ëº§¤¹¤ë¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤¬Íß¤·¤¤¤«¤é·ëº§¤¹¤ë¡×¡Ä·ëº§¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë·ëº§¤ò¤·¤¿É×ÉØ¤ËÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤¸¤ã¤¢¡È·ëº§¡É¤Ã¤Æ°ìÂÎ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¤È¡¢ËÜºî¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿¤¢¤È¡¢¤ï¤ê¤ÈÄ¹¤¤»þ´Ö¹Í¤¨¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡È·ëº§¡É¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤ËÇû¤é¤ì¤º¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¹¬¤»¤À¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¡È·ëº§¡É¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤¬¤Ç¤¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤¹¤ë¤Û¤É¥ê¥¢¥ë¤Ê¥Þ¥ê¥Ã¥¸¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎËÜºî¤ò¡¢¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç´Õ¾Þ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
Ê¸¡á±üÂ¼É´·Ã
(C)2025±Ç²è¡Øº´Æ£¤µ¤ó¤Èº´Æ£¤µ¤ó¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
