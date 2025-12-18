¡ÚÅÐ¸Í±ØÁ° ºÆ³«È¯¡Û¹â¤µ140m38³¬·ú¤Æ¥¿¥ï¥Þ¥ó¡õ¾¦¶È»ÜÀß¤¬ÃÂÀ¸¤Ø¡ª ´°À®¤Ï¤¤¤Äº¢¡© ±ØÄ¾·ë¡Ö¥Ó¡¼¥ó¥ºÅÐ¸Í¡×¤Ï2026Ç¯½Õ³«¶È¡ÊÀîºê»Ô¡Ë
Àîºê»ÔÂ¿Ëà¶è¤ÎÅÐ¸Í±ØÁ°¤Ç¡¢ÃÏ¾å38³¬·ú¤Æ¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤ÊºÆ³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¤¤¤è¤¤¤è»ÏÆ°¤·¤Þ¤¹¡£¹â¤µÌó140m¤ÎÊ£¹ç¥Ó¥ë¤Ï¡¢Àîºê»Ô¤¬¿Ê¤á¤Æ¤¤¿ÅÐ¸ÍÃÏ¶è¤ÎÅÚÃÏ¶è²èÀ°Íý»ö¶È¤ÎºÇ½ªÃÊ³¬¤Î°ì¤Ä¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤äÅÔ»Ô·¿½»Âð¡¢»Ò°é¤Æ»Ù±ç»ÜÀß¤Ê¤É¤¬Æþ¤ê¡¢2029Ç¯9·î¤Î½×¹©¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤ËÀè¶î¤±¤Æ2026Ç¯½Õ¤Ë¤Ï¡¢±ØÄ¾·ë¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¡Ö¥Ó¡¼¥ó¥ºÅÐ¸Í¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥óÍ½Äê¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Âç¤¤¯À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ëÅÐ¸Í±ØÁ°¤ÎÌ¤Íè¿Þ¤È¡¢¿·»ÜÀß¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Àîºê»ÔËÌÉô¤Î¼çÍ×±Ø¡ÖÅÐ¸Í¡×±ØÁ°¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤ëºÆ³«È¯
ÅÐ¸Í¡Ê¤Î¤Ü¤ê¤È¡Ë±Ø¤ÏJRÆîÉðÀþ¤È¾®ÅÄµÞ¾®ÅÄ¸¶Àþ¤¬¾è¤êÆþ¤ì¤ëÂ¿Ëà¶è¤Î¼çÍ×±Ø¤Ç¡¢ÎÙ¤Î¸þ¥öµÖÍ·±à±Ø¤È¤È¤â¤ËÃÏ°è¤Î¸¼´Ø¸ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àîºê»Ô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Æ»Ï©¤ä¹¾ì¤Ê¤É¤Î´ðÈ×À°È÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢±ØÁ°¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤¤ò¹â¤á¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
ÅÐ¸Í±Ø¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡¢»Ô¤¬1988Ç¯¤Ë»ö¶È·×²è¤ò·èÄê¤·¤¿¡ÖÅÐ¸ÍÅÚÃÏ¶è²èÀ°Íý»ö¶È¡×¤¬ÃÊ³¬Åª¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ»Ï©¤ä¸ø±à¡¢ÂðÃÏ¤ÎÀ°È÷¤¬¿Ê¤ß¡¢¤³¤ÎÃÏ¶è¤Ï»Ô¤ÎÁí¹ç·×²è¤ÇÃÏ°èÀ¸³èµòÅÀ¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÐ¸Í±ØÁ°¤Ç¤Ï±ØÁ°¹¾ì¤ÎÀ°È÷¤¬¿Ê¤à
JR¤È¾®ÅÄµÞÀþ¤ÎÆîÂ¦¤Ë¤¢¤¿¤ëÅÐ¸Í±ØÁ°¤Ç¤Ï¡ÖÅÐ¸Í±ØÁ°¹¾ì¡×¤ÎÀ°È÷¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢ÎáÏÂ8¡Ê2026¡ËÇ¯ÅÙ¤Î´°Î»¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥Ð¥¹¤ä¥¿¥¯¥·¡¼¤ÎÃóÄä¼Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¢¾ã¤¬¤¤¼ÔÍÑÄä¼Ö»ÜÀß¤Ê¤É¤¬À°È÷¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î±ØÁ°¹¾ì¤«¤é¡¢Æ»Ï©¤ò¶´¤ó¤ÀÆîÂ¦¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÅÐ¸Í¤Î¸¼´Ø¸ý¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤±ØÁ°¶õ´Ö¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¢¤ëÅÐ¸Í±ØÁ°ÃÏ¶èÂè°ì¼ï»Ô³¹ÃÏºÆ³«È¯»ö¶È¤Ç¤¹¡£
ÅÐ¸Í±Ø¤È¥Ç¥Ã¥¤Ç·ë¤Ð¤ì¤ë38³¬·ú¤Î¹âÁØÊ£¹ç»ÜÀß¤¬ÃÂÀ¸¡ª
ÅÐ¸Í±ØÆîÂ¦¤Ç¤ÎºÆ³«È¯¤Ï¡¢ÅìµÞÉÔÆ°»º¤È¾®ÅÄµÞÉÔÆ°»º¡¢ÅìµÞ¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê»ö¶È¤ò¿Ê¤á¡¢2025Ç¯11·î¤Ë¤Ï»ö¶È·×²è¤ÎÊÑ¹¹¤ò»Ô¤¬Ç§²Ä¡£±ØÁ°¤ÎÌó0.6¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤ò°ìÂÎÅª¤ËÀ°È÷¤·¡¢2026Ç¯2·î¤ÎÃå¹©¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢½×¹©¤Ï2029Ç¯9·î¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö¶È·×²è½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·úÃÛÉßÃÏ¤ÎÌÌÀÑ¤ÏÌó5,950Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡¢±ä¤Ù¾²ÌÌÀÑ¤ÏÌó64,695Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤¹¡£
·úÊª¤Ï¡¢Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÂ¤¤ÎÃÏ¾å38³¬¡¦ÃÏ²¼1³¬·ú¤Æ¤Ç¡¢¹â¤µ¤Ï139.8¥á¡¼¥È¥ë¤È·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄãÁØÉô¤Ë¤ÏÅ¹ÊÞ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¾¦¶Èµ¡Ç½¤ä»Ò°é¤Æ¤Ê¤É¤ÎÀ¸³è»Ù±çµ¡Ç½¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë´Ñ¸÷»Ù±çµ¡Ç½¤Ê¤É¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÅÐ¸Í±Ø¤ÈºÆ³«È¯¥Ó¥ë¤È¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢2³¬¥ì¥Ù¥ë¤ËÊâ¹Ô¼Ô¥Ç¥Ã¥¡Ê¥Ú¥Ç¥¹¥È¥ê¥¢¥ó¥Ç¥Ã¥¡Ë¤¬À°È÷¤µ¤ì¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢°ÂÁ´¤ÇÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤Êâ¹Ô¼Ô¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò·ÁÀ®¤·¡¢±«Å·»þ¤Ç¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤â²ÄÇ½¤Ê¹¾ì¤ä¡¢¾¦¶È»ÜÀß¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±ç»ÜÀß¤¬ÃÂÀ¸
¥Ç¥Ã¥¤¬ÀÜÂ³¤¹¤ë·úÊª2³¬ÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤Î³«ºÅ¤â²ÄÇ½¤ÊÎ©ÂÎ¹¾ì¤¬¡¢4³¬¤Ë¤ÏÂ¿ËàÀî¤¬Å¸Ë¾¤Ç¤¤ë²°¾å¥Æ¥é¥¹¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë·×²è¤Ç¡¢Æü¾ï¤Î·Æ¤¤¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤Î³èÍÑ¤â¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢·úÊª³°¼þÉô¤Ë¤ÏÉý°÷4¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÊâÆ»¾õ¶õÃÏ¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¼ÖÆ»¤È¤ÎÃÊº¹¤òÍÞ¤¨¤¿¤Ä¤¯¤ê¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Êâ¤¤ä¤¹¤¤Êâ¹Ô¶õ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£
¾¦¶È»ÜÀß¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤«¤éµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüÍÑÉÊÅù¤ÎÊªÈÎ¡¢°û¿©Å¹¤Ê¤É¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»Ò°é¤Æ»Ù±çµ¡Ç½¤òÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë·×²è¤Ç¡¢¹¾ì¤ä¶¦ÍÑ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤É¤â´Þ¤á¡¢Â¿À¤Âå¤¬ÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤»ÜÀß¹½À®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ØÁ°¤Î·úÊªÆâ¤Ë¡¢´Ñ¸÷»Ù±çµ¡Ç½¡¦NOBORITO INFO-HUB¤òÆ³Æþ
Àîºê»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2³¬¤ÎÎ©ÂÎ¹¾ì¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢Ì±´Ö¤Ç¤ÎÀ°È÷¡¦±¿±Ä¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏ°è¤ÎÊ¸²½¡¦´Ñ¸÷»ñ¸»¤Î¾ðÊó¡¦Ì¥ÎÏÈ¯¿®¤ò¹Ô¤¦´Ñ¸÷»Ù±ç¤Î»ÜÀß¡¢¡ÖNOBORITO INFO-HUB¡×¤¬ºî¤é¤ì¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£
¥«¥Õ¥§¡õ¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥³¥ï¡¼¥¥ó¥°¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ä¡¢ÎÙ¤ÎÎ©ÂÎ¹¾ì¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¸òÎ®¤òÂ¥¿Ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´Ñ¸÷»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¹âÁØÉô¤Ï¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¡ªËÉºÒ¹¾ì¤Ê¤É¤âÀ°È÷
¹âÁØÉô¤Ë¤ÏÅÔ»Ô·¿½»Âð¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£½»¸Í¤Ï1LDK¤«¤é4LDK¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥¿¥¤¥×¤ò¤½¤í¤¨¡¢1LDK¤¬98¸Í¡¢2LDK¤¬31¸Í¡¢3LDK¤¬234¸Í¡¢4LDK¤¬79¸Í¤Î·×442¸Í¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¿¶ÑÀìÍÌÌÀÑ¤ÏÌó69Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤«¤éÃ±¿È¼Ô¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¤ÂÓ¤Îµï½»¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»ö¶È·×²è½ñ¤Ç¤Ï¡¢ËÉºÒ¹¾ì¤äËÉºÒÈ÷ÃßÁÒ¸Ë¡¢¼«²ÈÈ¯ÅÅÀßÈ÷¤Ê¤É¤òÀ°È÷¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎËÉºÒ³èÆ°µòÅÀ¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤â»ý¤¿¤»¤ëÊý¿Ë¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÒ³²»þ¤Ë¤Ïµ¢Âðº¤Æñ¼Ô¤é¤Î°ì»þÅª¤ÊÂÚºß¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤Î³èÍÑ¤âÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢µï½»¼Ô¤ä»ÜÀßÍøÍÑ¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤äÍèË¬¼Ô¤Î°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ñ¶â·×²è¤Ç¤Ï¡¢Áí»ö¶ÈÈñ¤È¤·¤Æ543²¯±ßÄøÅÙ¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñ¤Î¼Ò²ñ»ñËÜÀ°È÷Áí¹ç¸òÉÕ¶â¤äËÉºÒ¡¦¾Ê¥¨¥Í´ØÏ¢¤ÎÊä½õ¶â¡¢»Ô¤Ë¤è¤ë¥Ú¥Ç¥¹¥È¥ê¥¢¥ó¥Ç¥Ã¥À°È÷¤Ø¤ÎÉéÃ´¶â¤Ë²Ã¤¨¡¢»²²ÃÁÈ¹ç°÷¤«¤é¤ÎÉéÃ´¶â¤Ê¤É¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤¦·×²è¤Ç¤¹¡£
ÅÐ¸Í±ØÄ¾·ë¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¡Ö¥Ó¡¼¥ó¥ºÅÐ¸Í¡×26Ç¯½Õ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó
¾®ÅÄµÞ¤äJR¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤Ê¤É¤Ç¤â¤Ë¤®¤ï¤¦ÅÐ¸Í±Ø¤Ë¤Ï¡¢±ØÄ¾·ë¤Î·úÊª¤Î1¡Á3³¬¤Ë¡¢¥°¥í¥µ¥ê¡¼¤Î¡ÖÀ®¾ëÀÐ°æ¡×¤ä¡Ö¥¿¥ê¡¼¥º¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¡¢ÏÂÁÚºÚ¤Î¡Ö¤È¤ó¤«¤ÄÏÂ¹¬¡×¤Ê¤É¤¬Æþ¤ë±ØÄ¾·ë¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¡Ö¥Ó¡¼¥ó¥ºÅÐ¸Í¡×¤¬2026Ç¯½Õ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
ËèÆü¤ÎÇã¤¤Êª¤ËÊØÍø¤Ê¿©ÎÁÉÊÅ¹¤äÁÚºÚÅ¹¡¢µ¤·Ú¤ËÎ©¤Á´ó¤ì¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¥·¥ç¥Ã¥×¤ä·Ú¿©¡¦¥«¥Õ¥§¤Î¤ªÅ¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¥á¥¬¥ÍÅ¹¡¢ÍýÈ±Å¹¤Ê¤É13Å¹ÊÞ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
Àîºê»Ô ÅÐ¸Í¹ÔÀ¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¥³¡¼¥Ê¡¼¤â
¤Þ¤¿¡¢1³¬¤Ë¤ÏÀîºê»ÔÅÐ¸Í¹ÔÀ¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÆþµï¡£¡Ê2025Ç¯12·î5Æü¤«¤é1³¬¤Ë¤Æ³«½êºÑ¤ß¡Ë°è½»Ì±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÊØÍø¤Ê»ÜÀß¤¬¡¢±Ø¤Ë½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯½Õ³«¶È¡ª¡Ö¥Ó¡¼¥ó¥ºÅÐ¸Í¡×¤Î¥·¥ç¥Ã¥×°ìÍ÷
Íè½Õ¤Î¡Ø¥Ó¡¼¥ó¥ºÅÐ¸Í¡Ù³«¶È¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢º£¸å¤â¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤ëÅÐ¸Í¥¨¥ê¥¢¡£ºÆ³«È¯¤Ë¤è¤ë¿·¤·¤¤¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤ÎÃÂÀ¸¤Ï¡¢³¹¤ÎÉ÷·Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯ÅÐ¸Í¤Î¤³¤ì¤«¤é¤Ë¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£
