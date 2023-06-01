Amazonにて開催されている「Amazonクリスマスタイムセール祭り」の対象商品にHTCのVRヘッドセット「VIVE Focus Vision」が追加された。開催期間は12月25日23時59分まで。

対象商品には、PCVRも可能なオールインワンXRヘッドセット「VIVE Focus Vision」と有線ストリーミングキットのバンドルや、トラッキングデバイス各種などがラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

HTC VIVE Focus Vision Bundle MR | PC VRヘッドセット（OB）+ アクセサリーストリーミングキット

「HTC VRヘッドセット VIVE Focus Vision CE」は、ベースステーション不要で、フルボディトラッカー対応のハイブリッドスタンドアロンPCVRヘッドセット。アイトラッキングセンサーと電動レンズを搭載し、IPD（瞳孔間距離）の自動調整が可能。4,896×2,448の高解像度と120度の広い視野角を備え、臨場感あふれる視覚体験を実現する。DisplayPortデータ転送が可能な新型Streamingケーブルにより、PCVR利用時の画質が大幅に向上する。VIVE Ultimateトラッカーや、最大2TBのMicroSDカードに対応しており、幅広い用途で利用できる。

「有線ストリーミングキット」は、PCVRストリーミング用にVRヘッドセットとコンピューターを接続するために必要なものがすべて揃っている。キットには、DisplayPort互換の5mのストリーミングケーブルとフル機能のコンバータが含まれている。

HTC VRヘッドセットアクセサリー VIVE トラッカー 3.0

本商品は、VR空間で装着した部位・モノの動作をトラッキングするデバイス。楽器の演奏やロッククライミングを楽しめるグローブや卓球のラケットをデザインし、今までより容易に現実世界に近いVR体験が楽しめる。VIVEトラッカー2.0（2018）がスペックをそのまま更に小型軽量化、バッテリーの持ちも約70％向上している。従来のトラッカーとの併用も可能。