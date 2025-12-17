【ディズニーストア】クリスマスにピッタリなお菓子は食べた後も楽しめる！
ハワイで人気のクッキーブランド「Honolulu Cookie Company（ホノルル・クッキー・カンパニー）」との共同企画商品が、ディズニーフラッグシップ東京とディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストアで発売中。また、クリスマスギフトや年末年始の帰省の手土産にぴったりなお菓子がディズニー公式オンラインストアで発売中だ。
＞＞＞クリスマスのオススメのお菓子をチェック！（写真24点）
ディズニーストアより、ホノルル・クッキー・カンパニーとの共同企画によるスティッチとエンジェル、スクランプをデザインしたクッキーが発売中だ。
パイナップルの形でお馴染みのこのクッキーは、最高品質の原材料のみを使い、ホノルルで焼き上げられています。
クッキーは1枚ずつ個包装になっているため、ギフトや複数人でのシェアにもおすすめ。
注目は、お揃いの白いマフラーをしたキャラクターを雪の結晶がキラキラ彩る、冬デザイン。それぞれパイナップル型ボックス、トランク缶、巾着と、クッキーを食べ終わった後も使えるケース入りなのが嬉しいポイント。
「クッキー パイナップル型ボックス入り」はチョコレート・ディップ・マカデミア、ホワイト・チョコレート・ディップ・マカデミア、ホワイト・チョコレート・ココナッツ、バター・マカデミアの4種のフレーバーをアソート。
クッキーとお揃いの、可愛らしいパイナップルシェイプのボックスに詰められており、手に取った瞬間気分も高まりそう。
「クッキー トランク缶入りとクッキー 巾着入り」は、チョコレート・ディップ・マカデミア、ホワイト・チョコレート・ディップ・マカデミア、バター・マカデミアの3種のフレーバーをアソート。小物の収納にもぴったりなサイズ感のトランク缶や巾着付きで、ギフトにも喜ばれること間違いなし。
また、クリスマスギフトや年末年始の帰省の手土産にぴったりなお菓子も登場。
「メレンゲクッキー」は、『おしゃれキャット』マリーと『わんわん物語』レディデザインの2種類展開。リボン付きの瓶入りで、ほのかにフルーツの香りが鼻を抜けるやさしい食感だ。
マリーデザインはレモン（白色）、もも（ピンク色）、フランボワーズ（薄紫色）、レディデザインはレモン（白色）、ブルーベリー（青色）、パッションフルーツ（薄オレンジ色）と、それぞれ3種のフレーバーを楽しめる。
「クッキー ポーチ入り」は、ベイマックスとプーさんデザインの2種類展開。
ごろんと仰向けになるプーさんなど、見ているだけでほっこり気分になれるリラックスポーズのキャラクターに注目です。
個包装のクッキーはキャラクターフェイスデザインで、ベイマックスはプレーン、プーさんははちみつ味と、それぞれ味の違いも楽しむことができます。
ミッキー＆フレンズデザインの箱入り「ワッフルクッキー」は、個包装のプレーンワッフルクッキーといちごワッフルクッキー各10枚入り。キャラクターが勢揃いした楽しいデザインの箱で、ふたの内側にもキャラクターが描かれている。
味ごとにデザインの異なるイラスト入りの個包装で、ひとつひとつ手に取るたびに楽しい気分を味わえる。
食べ終わった後も使える、一度で二度おいしいパッケージのお菓子をお楽しみを。
（C） Disney
（C） Disney. Based on the ”Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
＞＞＞クリスマスのオススメのお菓子をチェック！（写真24点）
ディズニーストアより、ホノルル・クッキー・カンパニーとの共同企画によるスティッチとエンジェル、スクランプをデザインしたクッキーが発売中だ。
パイナップルの形でお馴染みのこのクッキーは、最高品質の原材料のみを使い、ホノルルで焼き上げられています。
クッキーは1枚ずつ個包装になっているため、ギフトや複数人でのシェアにもおすすめ。
「クッキー パイナップル型ボックス入り」はチョコレート・ディップ・マカデミア、ホワイト・チョコレート・ディップ・マカデミア、ホワイト・チョコレート・ココナッツ、バター・マカデミアの4種のフレーバーをアソート。
クッキーとお揃いの、可愛らしいパイナップルシェイプのボックスに詰められており、手に取った瞬間気分も高まりそう。
「クッキー トランク缶入りとクッキー 巾着入り」は、チョコレート・ディップ・マカデミア、ホワイト・チョコレート・ディップ・マカデミア、バター・マカデミアの3種のフレーバーをアソート。小物の収納にもぴったりなサイズ感のトランク缶や巾着付きで、ギフトにも喜ばれること間違いなし。
また、クリスマスギフトや年末年始の帰省の手土産にぴったりなお菓子も登場。
「メレンゲクッキー」は、『おしゃれキャット』マリーと『わんわん物語』レディデザインの2種類展開。リボン付きの瓶入りで、ほのかにフルーツの香りが鼻を抜けるやさしい食感だ。
マリーデザインはレモン（白色）、もも（ピンク色）、フランボワーズ（薄紫色）、レディデザインはレモン（白色）、ブルーベリー（青色）、パッションフルーツ（薄オレンジ色）と、それぞれ3種のフレーバーを楽しめる。
「クッキー ポーチ入り」は、ベイマックスとプーさんデザインの2種類展開。
ごろんと仰向けになるプーさんなど、見ているだけでほっこり気分になれるリラックスポーズのキャラクターに注目です。
個包装のクッキーはキャラクターフェイスデザインで、ベイマックスはプレーン、プーさんははちみつ味と、それぞれ味の違いも楽しむことができます。
ミッキー＆フレンズデザインの箱入り「ワッフルクッキー」は、個包装のプレーンワッフルクッキーといちごワッフルクッキー各10枚入り。キャラクターが勢揃いした楽しいデザインの箱で、ふたの内側にもキャラクターが描かれている。
味ごとにデザインの異なるイラスト入りの個包装で、ひとつひとつ手に取るたびに楽しい気分を味わえる。
食べ終わった後も使える、一度で二度おいしいパッケージのお菓子をお楽しみを。
（C） Disney
（C） Disney. Based on the ”Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.