¥ä¥ó¥¡¼¤¿¤Á¤¬ËÜµ¤¤ÇÎø¤òÃµ¤¹¡Ö¥é¥ô¾åÅù¡×¡£ÇÈÍð¤Î¸½¾ì¤ÇMEGUMI¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¡ÖÎø¤Î¸¶ÅÀ¡×
ËÜºî¤Î»²²Ã¼Ô¤ÏÁ´°÷¥ä¥ó¥¡¼¡£»ÉÀÄ»Ñ¤ÎÃË½÷¤¬¡¢´î¤Ó¤â¼»ÅÊ¤âÁ´¿È¤Ç¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¤À¡£¡Ö²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤âÅÜ¤é¤ì¤Á¤ã¤¦À¤¤ÎÃæ¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë¥ä¥ó¥¡¼¤Î¤à¤½Ð¤·¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¸«¤¿¤é¡¢¸µµ¤¤¬½Ð¤ë¤Ï¤º¡×¡£ÁÛÄê³°¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ìÂ³¤±¤¿»£±Æ´ü´Ö¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤¤¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÇÃåÃÏ¤Ç¤¤¿¡×¤È¸ì¤ëMEGUMI¤µ¤ó¡£°ìÂÎ¤É¤ó¤ÊÇÈÍð¤¬¸½¾ì¤òÍÉ¤é¤·¤¿¤Î¤«¡© ¤½¤ÎÀè¤Ë¸«¤¨¤¿¡ÖÎø¤Î¸¶ÅÀ¡×¤È¤Ï¡©
¥ä¥ó¥¡¼¤¿¤Á¤Î¥¥å¡¼¥È¤µ¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤µ¡¢Í¥¤·¤µ
¨¡¨¡ ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´é¹ç¤ï¤»¤«¤é¡Ö²¿¸«¤Æ¤ó¤À¤è¡×¡Ö¤«¤«¤Ã¤Æ¤³¤¤¤ä¡×¤ÈÅÜ¹æ¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌÌ¿©¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤ÏÁÛÄêÆâ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¤¤¨¡¢Á´¤¯Í½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âº¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÎÇÛÃÖ¤ÏºÇ½é¤«¤é·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¹¤°²ÔÆ¯¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Í¼±¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ä¥ó¥¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö½é¼ê¤Î·ö²Þ¡×¤ÏÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Îµ·¼°¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë
¨¡¨¡ ¼ÂºÝ¡¢·ö²Þ¤Î¤¢¤È¤Ë°ìµ¤¤Ëµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ºÇ½é¤Ë¡Ö²¶¤Ï¤³¤ì¤À¤±¶¯¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¼¨¤¹¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Èø¤ò°ú¤«¤Ê¤¤¤Î¤¬ÁÖ¤ä¤«¡£
³Ø¹»¤¬ÉñÂæ¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï³§¡¢¤³¤³¤Ç¶¦Æ±À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤¿
¨¡¨¡ MEGUMI¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¥ä¥ó¥¡¼À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Î´ë²è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤Î¤è¤¦¤Ê·ã¤·¤¤Æü¾ï¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤¤¤¨¤¤¤¨¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢Ãæ³Ø¤Îº¢¤Ï»þÂåÀ¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¿È¤Î²ó¤ê¤Ë¥ä¥ó¥¡¼¤ÎÀèÇÚ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Èà¤é¤Û¤É¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ÎÃæ¤Ë¡Ö¥ä¥ó¥¡¼À¡×¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤éÏ©Àþ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢ÀéÄ»¤ÎÂç¸ç¤µ¤ó¤È¤ª»Å»ö¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ö²û¤«¤·¤µ¡×¤ò´¶¤¸¤Æ¡£Âç¸ç¤µ¤ó¤Ï¸µ¥ä¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¥ä¥ó¥¡¼¤Ã¤Ý¤¤¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë
¥ä¥ó¥¡¼¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ã¤Æ¡¢¹¥¤·ù¤¤¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¦°ìÊý¤Ç¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤µ¤âÆ±µï¤µ¤»¤Ä¤ÄÍ¥¤·¤µ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤ë¡£Âç¸ç¤µ¤ó¤¬¤Þ¤È¤¦¡Öµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¡×¤ÏÃæ³Ø»þÂå¤Ë¸«¤Æ¤¤¿¶õµ¤¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Îø°¦¤¬¾¯¤·ÌÌÅÝ¡Ä¤Ê¸½Âå¤À¤«¤é¤³¤½¶Á¤¯¥ä¥ó¥¡¼¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë
MEGUMI¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ÎÃæ¤Ë¡Ø¥ä¥ó¥¡¼À¡Ù¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë
¨¡¨¡ ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥ä¥ó¥¡¼¤È¡ÖÎø¥ê¥¢¡×¤Ã¤Æµ÷Î¥¤Î¤¢¤ë¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
º£¤Ã¤Æ¼þ¤ê¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤·¤ÆËÜ²»¤òÍÞ¤¨¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¿Í¤Ã¤ÆÂ¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡Ö¼ã¼Ô¤ÎÎø°¦Î¥¤ì¡×¤â¡¢¼«Ê¬¤ò¼è¤êÁ¶¤¦¤Î¤ËÈè¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¾ÍèÀ¤äÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤¹¤®¤ÆÌÌÅÝ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸¶°ø¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤ó¤Ê¸½Âå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥ä¥ó¥¡¼¤¬»ý¤Ä¡¢ËÜ²»¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Âç¸ç¤µ¤ó¤È¤Î¥í¥±¤Îµ¢¤ê¤Ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¤ÎÎø¥ê¥¢¤Ã¤Æ¤è¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ ¤½¤³¤«¤éNetflix¤Î´ë²è¤È¤·¤Æ·Á¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÂçÊÑ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Î¤³¤í¡¢ÊÌ¤Î´ë²è½ñ¤òNetflix¤µ¤ó¤ËÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤ÏÉÔ»²²Ã¤À¤Ã¤¿Netflix¤µ¤ó¤È¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ÎºÇ¸å¤Ë¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢MEGUMI¤¬¥ä¥ó¥¡¼¤ÎÎø¥ê¥¢¤òºî¤ê¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òBABEL LABEL¡ÊMEGUMI¤µ¤ó¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë¤Î¼ÒÄ¹¤¬¥Ý¥í¥Ã¤È½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤«¤é¥È¥ó¥È¥óÇï»Ò¤Ë¤³¤È¤¬¿Ê¤ß¡¢º£¤Ë»ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë
»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Îø¥ê¥¢¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Èþ½Ñ¤Ë¤ÏÎÏ¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Á´Éô¤¬Á´Éô¡¢¥®¥é¥®¥é¤Ç¥Ð¥Á¥Ð¥Á¡£¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÀ¤³¦¡×¤ä¡Ö¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¡×¤Ï¡¢Îø¥ê¥¢¤ÎÅ´ÈÄ¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ÎµÕ¤ò¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë°ÛÀ¤È¥µ¥¦¥Ê¤ËÆþ¤ë¡£Æþ¤ëÁ°¤È°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ë"¥µ¥¦¥Ê¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡É¤â´¬¤µ¯¤³¤ë
¨¡¨¡ ¼çÂê²Î¤Î¡ØLove again¡Ù¤â¸÷¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
»ä¤¬globe¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤ÏÂçÁ°Äó¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ä¥ó¥¡¼¤Ê»Ò¤¿¤Á¤Î¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¾ð¤Îµ¯Éú¤¬¡¢90Ç¯Âå¤ÎTK ¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¹¤´¤¯¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤Î»þÂå¤Ë¤ÏÀäÂÐÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤²Î»ì¡£¼ã¤¤»Ò¤¬Ä°¤¯¤È¿·Á¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¨¡¨¡ ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸ÄÀ¤âË¤«¤Ç¤¹¡£
¤¤¤ï¤æ¤ëÉÔÎÉ·ÏÉè¤Î»Ò¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢HIPHOP¤ÎÊ¸Ì®¤Î»Ò¡¢¥¥ã¥Ð¾î¤Ë¥®¥ã¥ë¡Ä¤¤¤í¤¤¤í½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¤Ë¤Ï°ì¿Í¤Ò¤È¤êÌÌÃÌ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡Ö¡Ø¥é¥ô¾åÅù¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÃµ¤¹¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢À®Ä¹¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤Ë¤Ï»ä¤¿¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¤òÇØÉé¤Ã¤Æ14Æü´Ö¤Î¶¦Æ±À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½÷»ÒÉô²°¤ÇÎø¥Ð¥Ê¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë
¡ÖÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤ò³Ð¸ç¡×¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÏ¢Â³¤Ç
¨¡¨¡ ¤½¤ó¤Ê14Æü¤Ç¤Ï¡¢¼è¤ÃÁÈ¤ß¹ç¤¤¤Î·ö²Þ¤Î¤Û¤«¥È¥é¥Ö¥ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ä¡£
·ö²Þ¤ÏÂ¿¾¯¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËèÆü¡¢ÁÛÄê³°¤ÎÌäÂê¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡ÖÂà³Ø¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¡ÈÂà¾ì¡É¤¬È¯À¸¤·¤¿»þ¡£»£±Æ¤Ï±üÂ¿Ëà¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Êó¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¹¤°Æ¬¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¸½¾ì¤Þ¤ÇµÞ¤¤¤Ç¶î¤±¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤¦ÈÖÁÈ¤ÏÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤À¤Ê¡Ä¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
½Ð±é¼Ô¤Î»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°ìÊýÅª¤Ë¡Èµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤È¹ð¤²¤é¤ì¤ë¾õ¶·¡£¤Ç¤â¡¢À©ºîÂ¦¤È¤·¤Æ¤Ï¤Û¤«¤Î½Ð±é¼Ô¤ò¼é¤ëÀÕÇ¤¤â¤¢¤ë¡£
»ä¤À¤±¤Ç¤â¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤À¤±¤Ç¤â¡¢Netflix¤À¤±¤Ç¤âÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Èó¾ï¤Ë½Å¤¤·èÃÇ¤ò¿ô»þ´Ö¤Î¤¦¤Á¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡£Netflix¤¬ºÇ½ªÅª¤ËGO¤ò½Ð¤·¤¿»þ¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤ÂÐ±þ¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥ï¡¼¥ï¡¼¥É¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡Ö¿å¤Ï¥ä¥Ù¥§¤À¤í¡×»ö·ï
¨¡¨¡ ½÷¤Î»ÒÆ±»Î¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
½÷¤Î»Ò¤Î´é¤Ë½ý¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÊÛ¸î»Î¤ÎÊý¤Ê¤É»×¤¤¤Ä¤¯¸Â¤ê¤Î¿Í¤ËÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤Èíõ½ä¤·¤Ê¤¬¤é¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ý¤Ä¤¤¤¿»Ò¤Î¥±¥¢¡¢½ý¤Ä¤±¤¿»Ò¤Î¥±¥¢¡£ÁÐÊý¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤³¤ËÃåÃÏ¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¤òÃµ¤ë¡£²Ã³²Â¦¤òÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¼«Ê¬¤òÎ§¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¡×¤ò°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»þ¤ÏÌëÃÙ¤¯¤Þ¤Ç¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¶á¤¯¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ËµÞî±Çñ¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÍâÄ«²¹Àô¤ËÆþ¤Ã¤Æµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶»¤¬¤®¤å¤Ã¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Æü¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ MEGUMI¤µ¤ó¤Ï²¿²ó¤°¤é¤¤¸½¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
Ùæ¤á»ö¤¬µ¯¤¤¿¤é¹Ô¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢14Æü´Ö¤Î»£±Æ¤Ç¡¢4²ó¤°¤é¤¤¸½¾ì¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£½Å¤¤È½ÃÇ¤òÂ³¤±¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Èà¤éÈà½÷¤¿¤Á¤Î¡Öº²¤òÄÃ¤á¤ë¡×¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÆü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤Ç¤ÏËÜ¿Í¤¿¤Á¤Ë¡ÖÙæ¤á»ö¤Ï¤¤¤¤¤«¤éÎø¤·¤í¤è¡ª¡×¤È³å¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤Ï¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¤ÊÖ»ö¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ß¤ó¤Ê¿¿ÌÌÌÜ¤À¤«¤é¡£¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡£Îø¤·¤í¤è¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ä¼«¿È¤â»×¤¤µÍ¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢±ï·ë¤Ó¤Î¿À¼Ò¤Çµ§Åø¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤É¤¦»×¤ï¤ì¤ë¤«¡×¡Ö¾ÍèÀ¤Ï¡Ä¡×¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡ª
¨¡¨¡ ÅÜÅó¤Î14Æü¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿À®Ä¹ëý¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Èà¤é¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê½ý¤ò¤ª¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢Æ±»þ¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤¿²áµî¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¤½¤³¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£Îø°¦¤â¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄÁö¤é¤»¤¿¤¤¼´¤È¤·¤Æ¡ÖÀ®Ä¹¡×¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ Èà¤é¤È°ì½ï¤Ë¡Ö¥é¥ô¾åÅù¡×¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¡¢MEGUMI¤µ¤ó¼«¿È¤ÎÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡©
ÁÇÄ¾¤¬°ìÈÖ¤À¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£Îø°¦¤Ç¤â»Å»ö¤Ë¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¡¢ËÜÅö¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ËÅú¤¨¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤¬¤É¤¦»×¤ï¤ì¤ë¤«¡×¤¬Àè¤ËÎ©¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤¬¥¤¥¨¥¹¤«¥Î¡¼¤«¤Ê¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤òÇ§¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤À¤È¡¢Èà¤é¤«¤é³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¡¢¤¹¤´¤¤Ãý¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ó¤Ê¤ËÃý¤ëÎø¥ê¥¢¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤°¤é¤¤¸ý¤òÆ°¤«¤¹¡£
Èà¤é¤Ï¸ÀÍÕ¤Ç¤â·ý¤Ç¤â¤¤Á¤ó¤È¤Ö¤Ä¤«¤ê¤¢¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£µ¤»ý¤Á¤¬¹â¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢Í¾·×¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤º¤Ë¡Ö¹¥¤¡×¤È¤«¡Öµ¤¤Ë¿©¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥Ô¥å¥¢¤Ê»Ñ¤¬°ìÈÖ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡£¿Í¤¬ 1ÈÖÈþ¤·¤¤»Ñ¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
40Âå¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¡Ö¤â¤¦¼«Ê¬¤ÏÎø°¦¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÊý¤â¤¹¤´¤¤Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Ç¯Îð¤È¤«¸«¤Æ¤¯¤ì¤È¤«µ¤¤Ë¤»¤º¡¢ËÜ²»¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦Îø°¦¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¡£Love¤òagain¤·¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¼ã¤¤»Ò¤¿¤Á¤Ë¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£Í¾·×¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡£º£¡¢¤³¤Î½Ö´Ö¡£¤³¤Î1ÉÃ¤Î·ã¤·¤µ¤Ë¿È¤òÇ¤¤»¤Æ¤â¤¤¤¤¡£Èà¤é¤Îº£¤òÀ¸¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¡¢Îø¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£MEGUMI
¤á¤°¤ß¡¡ÇÐÍ¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¡£1981Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£²¬»³¸©½Ð¿È¡£»¨»ï¤ä¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ÎÂ¾¡¢Â¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¤Ë½Ð±é¡£2020Ç¯2·î¤Ë±Ç²è¡ØÂæÉ÷²ÈÂ²¡Ù¡Ø¤Ò¤È¤è¡Ù¤ÇÂè62²ó¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¾Þ½õ±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£±ÇÁü¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤â¼ê¤¬¤±¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÖBABEL LABEL¡×¤Ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£
information¡Ø¥é¥ô¾åÅù¡Ù
·ö²Þ¾åÅù¡£ÍåÉð¾åÅù¡£Îø¤â·ö²Þ¤âÌ¿·ü¤±¡ª ½ãÅÙ100% ´í¸±ÅÙ120%¡£MEGUMI¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¢¼Ò²ñ¤Î¤Ï¤ß½Ð¤·¼Ô¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿ÃË½÷11¿Í¤¬¡¢14Æü´Ö¤Î¶¦Æ±À¸³è¤ÇËÜµ¤¡Ê¥¬¥Á¡Ë¤Î¡Ö°¦¡×¤ò³Ø¤Ö¡¢·ì¤Îµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¿·´¶³ÐÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡£Netflix¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛÃæ¡ÊÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡§12·î9Æü ¤«¤é¥¨¥Ô¥½¡¼¥É1¡Á4¡¢12·î16Æü¤«¤é ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É5¡Á7¡¢12·î23Æü¤«¤é¥¨¥Ô¥½¡¼¥É8¡Á10¡Ë
